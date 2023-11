Chile recibió más de 30 mil solicitudes de refugio desde 2010: 23,9% son de Cuba

Chile ha recibido más de 30 mil solicitudes de refugio desde 2010, de las cuales el 23,9% son de personas de nacionalidad cubana. Sin ir más lejos, al termino de los Juegos Panamericanos, ocho deportistas cubanos abandonaron su delegación y no regresaron a su país. Uno de ellos solicitó refugio en Chile.



Emol publica este miércoles que, según datos del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), el país ha recibido 30.048 solicitudes, de las cuales se ha otorgado la condición de refugiada a 815 personas, 5 de ellas de nacionalidad cubana.



Del total de solicitudes, el 38,5% pertenece a Venezuela, 31,1% Colombia y un 23,9% a Cuba. Además, el 52,5% corresponde a mujeres y un 47,5% a hombres.



Respecto a la condición de refugiados otorgadas, Colombia posee el 58,1%, seguido por Siria con 14,4%, y Ucrania con 6,2%.



Entre 2018 y 2021, un total de 4.557 personas de nacionalidad cubana solicitaron refugio, pero solo a una se le entregó esta condición.



De acuerdo a datos del Servicio Jesuita a Migrantes, en 2023, un total de 1.220 personas de nacionalidad venezolana solicitaron refugio, así como 445 personas de Colombia, 101 de Cuba, 41 de Ecuador, 35 de Rusia, 28 de Perú, 25 de China, 18 de Ucrania, 10 de Bolivia, 7 de Haití, 5 de Afganistán, 4 de Costa Rica y 2 de Brasil.



El director nacional de Sermig, Luis Eduardo Thayer, explicó que “el refugio es un instrumento para proteger a personas que son perseguidas en sus países de origen por motivos políticos, ideológicos o de otro tipo, y las ampara el principio de no devolución y de confidencialidad. Como es una herramienta de protección internacional, cada caso es evaluado rigurosamente y resguardamos en todo el proceso la identidad de las personas”. ¿Cuáles son los requisitos que no se ajustan? Thayer comenta que hay personas que aluden a “motivos económicos”.



En esta línea, indicó que estas solicitudes “se consideran infudadas. Cuando las personas vienen por razones económicas o laborales, lo que corresponde es que soliciten una residencia temporal que les permite vivir y trabajar en el país”.



Asimismo, indicó que el Gobierno presentó un proyecto que busca “perfeccionar la ley de refugio para establecer una fase inicial y permitir que aquellas solicitudes que sean manifiestamente infundadas, como las que se basan en motivos económicos, no pasen a etapa de análisis y así hacer más eficientes los mecanismos de protección de aquellas personas que realmente necesitan refugio”.