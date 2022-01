Chile Vamos envió carta a Boric para concretar reunión: “Encontrará en nosotros una instancia abierta a un diálogo franco”

Chile Vamos envió formalmente una solicitud para concretar una reunión con el Presidente electo, Gabriel Boric. A través de una carta, manifestaron su deseo de sostener un encuentro con un “diálogo franco”, y además lo felicitaron por su triunfo en la segunda vuelta.



En el texto, citado por Emol, el conglomerado pidió al futuro gobernante “que reciba conjuntamente a las directivas de nuestros cuatro partidos, de manera de iniciar un diálogo con nuestra coalición Chile Vamos en provecho del país y en pos de seguridades para la clase media y de prestaciones sociales para las urgencias de los más pobres. Le pedimos que ese espacio se genere tan pronto Ud. lo tenga a bien”.



“Quisiéramos expresarle a nombre de ese enorme grupo de votantes –que componen prácticamente la mitad del país – que ejerceremos una oposición justa, responsable y firme a su Gobierno”, expresaron.



En la carta aseguran además que confían “en sus convicciones democráticas, en el sentido de que siempre gobernará pensando en todos los chilenos: en los que lo apoyaron y los que no lo hicieron. Y nos empeñaremos en colaborar en todo aquello que beneficie a nuestro país; y por cierto plantearemos nuestros reparos en los asuntos que estimemos que no vayan en el sentido correcto”.



“Encontrará en nosotros una instancia abierta a un diálogo franco, constructivo y directo. Estamos seguros de que sabrá valorar esa disposición y estará disponible a generar los espacios para aquello”, dijeron.



De todas maneras, las colectividades manifestaron su preocupación por “las tremendas expectativas que se han sembrado en nuestros compatriotas tanto respecto del proceso constitucional como del Gobierno entrante. Más allá de nuestras diferencias, la ciudadanía espera respuesta eficaz y contundente a los dramas sociales que afectan a las familias”.



“Espera una Constitución para todos los chilenos, ajena a todo revanchismo, que interprete los anhelos e ideas de los distintos sectores del país. Si tanto se argumentó que la Constitución tenía que estar fuera de la disputa política y que no tenía que responder a ningún ideólogo en particular, entonces lo razonable y coherente es que el resultado de este proceso constitucional no adolezca de los mismos vicios. Ud. tiene una responsabilidad enorme en ese sentido”, apuntaron.



Finalmente, sostuvieron que “en lo referente a la agenda social, pondremos a disposición del país nuestros equipos técnicos y políticos, para asegurar que los beneficios sociales vigentes y comprometidos en el ámbito laboral, social, educacional, sanitario, habitacional y previsional se mantengan y proliferen. Confiamos que sus ministros políticos y sectoriales generen los canales de trabajo adecuados para poder participar de esas agendas, cumpliendo nuestro rol como oposición”.



Según el medio ya citado, se espera que durante el próximo lunes, Chile Vamos concrete una reunión con el Partido de la Gente, la cual tendrá como objetivo conversar sobre eventuales alianzas de cara al nuevo período legislativo que comenzará en el mes de marzo.