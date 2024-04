Fiscal nacional: Evidencia apunta a que carabineros murieron por impactos balísticos

El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó la noche de este domingo las dudas sobre las circunstancias de la muerte de los tres carabineros que fueron asesinados la madrugada del sábado en Cañete, Región del Biobío, y señaló que la evidencia apunta a que fallecieron por impactos balísticos antes de que sus cuerpos fueran quemados en su vehículo.



En el programa “Tolerancia Cero”, de CNN Chile, Valencia recalcó que la indagatoria es secreta y que “hay avances, siempre pedimos comprensión respecto a la información que podemos entregar. Los actos en tribunales son públicos, pero las investigaciones son reservadas”.



“Hemos ido entregando información que podemos compartir. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las causas de muerte. Por razones humanitarias y más que comprensibles, había mucha preocupación sobre si los carabineros habían o no fallecido cuando incendiaron la camioneta”, añadió.



En ese sentido, afirmó que “toda la evidencia, al menos científica, de análisis forense, las autopsias, arrojan que, al menos, del punto de vista científico de lo que se ha podido recabar, y en eso el SML ha puesto sus mejores esfuerzos, los carabineros habrían fallecido de impactos balísticos”.



“Es decir, no hay indicios, no hay evidencia del punto de vista forense de que hayan estado vivos o con signos vitales, cuando se provocó el incendio en la camioneta”, enfatizó.



Además, declinó calificar el triple homicidio como terrorismo y explicó que “lo que ocurre en la zona es que tiene bandas muy violentas que se dedican principalmente a actividad criminal general, a robo de madera, narcotráfico, cultivo de drogas y tráfico de armas”



También aseveró que esos grupos “se amparan en una consigna, que no es más de un pretexto de carácter reivindicatorio, de tierras o de lo que fuere, pero haciendo un análisis a su práctica, son simplemente bandas de delincuentes comunes”.