Cientos de venezolanos salen a las calles de Santiago a celebrar caída de Maduro

Cientos de venezolanos han salido a las calles de Santiago la mañana de este sábado 3 de enero, especialmente en la comuna de Estación Central, para celebrar la caída de Nicolás Maduro.



Los festejos comenzaron de madrugada primero en los edificios ocupados por los migrantes de ese país, con gritos y música, y a medida que avanzó la mañana, salieron a las calles.



Los manifestantes se están concentrando principalmente en el sector de Alameda con General Velásquez con banderas, ollas y vuvuzelas para celebrar la caída de maduro.



Muchos incluso están declarando su voluntad de regresar a Venezuela, sin esperar las decisiones que tome al respecto el nuevo gobierno de José Antonio Kast en el caso de los indocumentados.