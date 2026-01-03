Fiscal general de Estados Unidos confima que Maduro y su esposa fueron imputados en Nueva York

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que tanto Nicolás Maduro como su esposa, Cilia Flores, fueron imputados en Nueva York por diversos delitos, tras la captura de ambos por parte de Estados Unidos la madrugada de este sábado 3 de enero.

A través de su cuenta de X, la autoridad informó: “Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York“.

Según consignó 24Horas, detalló que Maduro “ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”.

“Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, apuntó.

Añadió que “en nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”.