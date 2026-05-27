Turbazo en La Granja: delincuentes vestidos de carabineros abusaron sexualmente de una joven

Cuatro delincuentes protagonizaron un violento turbazo la mañana de este miércoles en la comuna de La Granja, donde sustrajeron dinero y distintas especies desde la vivienda de una familia de comerciantes.

El hecho se registró cerca de las 6:00 horas en la intersección de calle Isla de Pascua con Isla Adelaide. Hasta el lugar llegaron los antisociales disfrazados de carabineros. Los sujetos ingresaron al inmueble mientras la pareja dueña de casa no se encontraba allí.

La hija de los comerciantes, una joven de 18 años, estaba sola al interior de la vivienda y fue intimidada por los delincuentes, quienes además la agredieron sexualmente y la amenazaron con secuestrarla.

“Me fui con mi esposo a trabajar y mi hija de 18 quedó sola aquí en la casa. Dice que como a las seis y tanto (de la mañana) sintió unos ruidos que estaban golpeando y ellos (los delincuentes), vestidos de carabineros, entraron en un auto blanco”, relató entre lágrimas la madre de la víctima.

La mujer también entregó detalles del ataque que sufrió su hija al interior del inmueble.

“(Los sujetos) rompieron la puerta y ella se escondió en su pieza. Entraron, la manosearon y le dijeron que la iban a secuestrar”, contó la afectada, visiblemente conmocionada.

Un vecino del sector activó una alarma comunitaria, lo que provocó la huida de los antisociales. A pesar de lo ocurrido, la joven no resultó con lesiones físicas.

Investigación en curso

La Brigada de Robos de la PDI quedó a cargo de las diligencias para identificar y detener a los responsables del delito. Hasta ahora no se ha informado de personas detenidas por este caso.