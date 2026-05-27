Junaeb denuncia presuntas irregularidades por $14 mil millones en raciones no entregadas

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades financieras y administrativas. La acusación apunta a hechos que habrían ocurrido bajo la administración del expresidente Gabriel Boric.

Según consignó Radio Biobío, la acción judicial fue presentada por el director nacional del organismo, Fernando Peña, ante el jefe de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos.

La denuncia se produjo tras los hallazgos preliminares que arrojó el informe del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del actual Gobierno.

Esta acusación se vincula con supuestos pagos millonarios de alimentos no entregados. En concreto, se trataría de onces cuyos costos oscilaban entre los 6 mil 500 y los 8 mil 500 pesos.

La investigación interna de la Junaeb destapó un presunto fraude por más de $14 mil millones en la entrega de las onces escolares. Estas últimas eran destinadas a estudiantes vulnerables de la región de O’Higgins.

“Contraloría sabe que estos montos se pagaron gracias a la modificación de dos contratos en el 2022 y en el 2023. Lo que permitió que se aumenten exponencialmente las raciones y el valor, en una suma de más de 14 mil millones de pesos”, indicó Peña, de acuerdo a lo informado por CHV Noticias.

Además, indicó que “tenemos acreditado que ninguna de esas onces se entregó a alumnos vulnerables de la región de O’Higgins”.

El caso ya está en desarrollo ante la Fiscalía, Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).