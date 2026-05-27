Home Nacional "junaeb denuncia presuntas irregularidades por $14 mil millones en..."

Junaeb denuncia presuntas irregularidades por $14 mil millones en raciones no entregadas

La denuncia se produjo tras los hallazgos preliminares que arrojó el informe del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del actual Gobierno.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Junaeb denuncia presuntas irregularidades por $14 mil millones en raciones no entregadas

 La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades financieras y administrativas. La acusación apunta a hechos que habrían ocurrido bajo la administración del expresidente Gabriel Boric.

Según consignó Radio Biobío, la acción judicial fue presentada por el director nacional del organismo, Fernando Peña, ante el jefe de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos.

La denuncia se produjo tras los hallazgos preliminares que arrojó el informe del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del actual Gobierno. 

Esta acusación se vincula con supuestos pagos millonarios de alimentos no entregados. En concreto, se trataría de onces cuyos costos oscilaban entre los 6 mil 500 y los 8 mil 500 pesos.

La investigación interna de la Junaeb destapó un presunto fraude por más de $14 mil millones en la entrega de las onces escolares. Estas últimas eran destinadas a estudiantes vulnerables de la región de O’Higgins. 

“Contraloría sabe que estos montos se pagaron gracias a la modificación de dos contratos en el 2022 y en el 2023. Lo que permitió que se aumenten exponencialmente las raciones y el valor, en una suma de más de 14 mil millones de pesos”, indicó Peña, de acuerdo a lo informado por CHV Noticias

Además, indicó que “tenemos acreditado que ninguna de esas onces se entregó a alumnos vulnerables de la región de O’Higgins”.

El caso ya está en desarrollo ante la Fiscalía, Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Turbazo en La Granja: delincuentes vestidos de carabin...

El hecho se registró cerca de las 6:00 horas en la intersección de calle Isla de Pascua con Isla Adelaide. Hasta el lugar llegaron los antisociales disfrazados de carabineros. Los sujetos ingresaron al inmueble mientras la pareja dueña de casa no se encontraba allí.

Leer mas
Nacional
Estudiante de la USS denuncia violación grupal luego d...

Los hechos habrían ocurrido el pasado 5 de marzo, en el contexto de una bienvenida a nuevos estudiantes universitarios. Desde el Servicio Nacional de la Mujer anunciaron que presentarán una querella criminal contra los presuntos agresores.

Leer mas
Nacional
Ministro Quiroz adelanta “una noticia más positiva” en...

El titular de la cartera de Hacienda insinuó que próximamente habrá noticias positivas en la evolución de los precios de los combustibles. Además, indicó que el Gobierno adoptará una decisión “fiscalmente responsable”, buscando contener eventuales impactos en la inflación.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/