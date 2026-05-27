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Lugares turísticos en Chile: Matanzas, sabores costeros y tradición rural

Entre olas y vientos costeros, Matanzas revela su identidad en la frescura de la pesca artesanal, la dulzura de la miel campesina y la creatividad de su cocina rural y contemporánea. Un rincón donde mar y campo se funden, consolidando su lugar entre los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Eduardo Córdova
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Lugares turísticos en Chile: Matanzas, sabores costeros y tradición rural

En la comuna de Navidad, Región de O’Higgins, Matanzas se ha consolidado como un destino costero que no solo atrae por sus playas y deportes acuáticos, sino también por su gastronomía local.

La pesca artesanal, los productos agrícolas y la cocina rural se entrelazan para ofrecer una experiencia auténtica entre mar y campo.

Pesca artesanal: frescura del litoral en este lugar turístico en Chile

La Caleta Matanzas es el corazón gastronómico del pueblo. Congrios, corvinas y mariscos frescos llegan cada día a las cocinerías y restaurantes, transformándose en caldillos, pailas marinas y ceviches que transmiten la esencia del litoral central.

@conociendo.cl 🏖️ Matanzas 🎥 Episodio 6: Conociendo la Región de O'Higgins 🚗⏱️ A solo 2.5 horas de Santiago. 💨🏄‍♂️ Deportes acuáticos: windsurf y kitesurf. 🌳🪸 Santuario Bosque de Calabacillo. 🏝️🐦 Isla de Pupuya. 🪨🧜‍♀️ La mística Piedra de la Sirena. 🍴🍤 Exquisita gastronomía frente al mar. 🌟 ¡Descubre este paraíso costero! #matanzas #pichilemu #vacacionesdeverano #playa #chile #parati #fyp ♬ sonido original – WroKeN (conociendo.cl)

Productos rurales: miel y panes caseros

La vida campesina de la comuna de Navidad aporta miel de campo, panes amasados y hortalizas frescas que complementan la oferta gastronómica. Estos productos se encuentran en ferias locales y acompañan la cocina costera con identidad rural.

Cocina contemporánea: innovación con raíces

En Matanzas han surgido restaurantes que reinterpretan la tradición local con propuestas contemporáneas. Platos de mariscos fusionados con productos de la huerta, repostería artesanal y vinos del valle cercano consolidan un circuito gastronómico diferenciado.

Lugares turísticos en Chile: Paisaje costero y cultura surfista

La gastronomía de Matanzas se vive junto al paisaje de playas abiertas y el ambiente surfista que caracteriza la localidad. Comer un caldillo de congrio frente al mar o degustar miel campesina en una feria rural es parte de la experiencia cultural.

Matanzas demuestra que los lugares turísticos en Chile también se definen desde la pesca artesanal, la miel campesina y la cocina rural que transmiten identidad. Esta localidad costera de la Región de O’Higgins ofrece sabores, paisajes y cultura en un entorno auténtico.

Lugares turísticos en Chile: vinos y cocina tradicional en la Región de O’Higgins
Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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