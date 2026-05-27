Home Nacional "dos muertos deja incendio en peñalolén: siniestro destruyó seis v..."

Dos muertos deja incendio en Peñalolén: siniestro destruyó seis viviendas

El mayor de Carabineros, Nicolás Sepúlveda, explicó que tras controlar el incendio se realizó una revisión de las viviendas afectadas. En ese contexto, indicó que “se logra identificar a dos cuerpos humanos”.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Dos muertos deja incendio en Peñalolén: siniestro destruyó seis viviendas

Dos personas murieron este miércoles tras un incendio registrado durante la mañana en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana.

El siniestro ocurrió en un terreno ubicado en calle Quebrada del Salado, donde había varias viviendas emplazadas en el lugar.

Por causas que aún deben ser investigadas, el fuego se propagó rápidamente y destruyó al menos seis domicilios. En medio de la emergencia, surgió preocupación por la desaparición de dos personas con movilidad reducida, quienes no habrían logrado escapar de las llamas.

El mayor de Carabineros, Nicolás Sepúlveda, explicó que tras controlar el incendio se realizó una revisión de las viviendas afectadas. En ese contexto, indicó que “se logra identificar a dos cuerpos humanos”, recogió Radio Biobío.

El funcionario policial agregó que los cuerpos todavía no han sido identificados, aunque se presume que corresponderían a las personas desaparecidas durante la emergencia.

Sepúlveda también señaló que será la Fiscalía Oriente la encargada de determinar qué unidad policial quedará a cargo de investigar el origen del incendio.

Source Texto: La Nación / Foto: Radio Biobío
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Arrau sobre políticas de seguridad del Estado: “Cuando...

El ministro de Seguridad Pública habló luego de reunirse con el fiscal nacional, Ángel Valencia, y manifestó que “los programas que han sido exitosos y han tenido buenos resultados en las evaluaciones técnicas que se han hecho se van a mantener en el tiempo, y otros, por supuesto, habrá que evaluarlos”.

Leer mas
Nacional
Briones aborda polémica por “error” en la deuda y cues...

El exministro de Hacienda hizo un llamado a los parlamentarios, señalando que plantear un eventual falseamiento de la información sobre la deuda pública afecta la “credibilidad fiscal” del país.

Leer mas
Nacional
Adolescente de 17 años fue baleado en plena calle en P...

El ataque ocurrió en calle Las Hilanderas, entre las poblaciones Chile Barrio y Portal Puerto Montt. En ese lugar, la víctima fue interceptada por desconocidos.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/