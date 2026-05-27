Dos muertos deja incendio en Peñalolén: siniestro destruyó seis viviendas

Dos personas murieron este miércoles tras un incendio registrado durante la mañana en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana.

El siniestro ocurrió en un terreno ubicado en calle Quebrada del Salado, donde había varias viviendas emplazadas en el lugar.

Por causas que aún deben ser investigadas, el fuego se propagó rápidamente y destruyó al menos seis domicilios. En medio de la emergencia, surgió preocupación por la desaparición de dos personas con movilidad reducida, quienes no habrían logrado escapar de las llamas.

El mayor de Carabineros, Nicolás Sepúlveda, explicó que tras controlar el incendio se realizó una revisión de las viviendas afectadas. En ese contexto, indicó que “se logra identificar a dos cuerpos humanos”, recogió Radio Biobío.

El funcionario policial agregó que los cuerpos todavía no han sido identificados, aunque se presume que corresponderían a las personas desaparecidas durante la emergencia.

Sepúlveda también señaló que será la Fiscalía Oriente la encargada de determinar qué unidad policial quedará a cargo de investigar el origen del incendio.