Israel anuncia la muerte del nuevo líder del brazo militar de Hamás en un bombardeo 

Este miércoles, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, confirmó la muerte del nuevo líder militar de Hamás, Mohammed Odeh, durante un bombaredo en Gaza.

Odeh se transformó en el cuarto militante en el cargo asesinado por el Ejército de Israel desde el inicio de la guerra.

En un comunicado emitido por dicho Ministerio, señalaron que “el comandante del ala militar número cuatro de la organización terrorista Hamás en Gaza fue abatido ayer y enviado a reunirse con sus cómplices en las profundidades del infierno”.

El ataque en que murió el líder militar fue lanzado contra el barrio de Rimal. Asimismo, el bombardeo dejó un saldo de siete personas fallecidas, según informó a EFE la morgue del Hospital Shifa.

Entre los demás fallecidos está la esposa de Odeh, conocida como Umm Amro; sus hijos, Yasser y Yahya; su hija, Yamila; y un hombre y una mujer que no fueron identificados.

Cabe destacar que Odeh se convirtió en el líder del brazo militar de Hamás hace menos de dos semanas. Previamente, el pasado 15 de mayo, Israel asesinó en otro bombardeo a su predecesor, Izz al Din al Haddad.

En tanto, el 13 de julio de 2024 murió en un ataque Mohamed Deif. Este último era el cabeza militar de Hamás y uno de los arquitectos de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Luego, el 13 de mayo de 2025, las fuerzas armadas israelíes mataron a Mohamed Sinwar, el sucesor de Deif. Además, era hermano del fallecido líder de Hamás en el enclave, Yayha Sinwar.