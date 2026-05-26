“Terminamos en el suelo”: Periodista de “Tu Día” cuenta cómo fue el momento en que fue agredido en San Bernardo

El periodista Rodrigo Pérez y el equipo de “Tu Día” vivieron un violento episodio este martes, luego de ser atacados por un grupo de sujetos que reside en rucos en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

Todo ocurrió cuando el comunicador y su equipo llegaron hasta un sector de la comuna para reportear una problemática que afecta a vecinos del lugar. La preocupación principal apunta a que los rucos están instalados alrededor de un parque cercano a un colegio, lo que representa un riesgo debido a la gran cantidad de niños que transita por el sector.

En medio de la cobertura, uno de los sujetos salió desde un ruco y comenzó a agredir al equipo del matinal, particularmente al periodista. A eso se sumó el lanzamiento de piedras por parte de otras personas presentes en el lugar.

Las imágenes emitidas en vivo mostraron cómo uno de los hombres persiguió a Rodrigo Pérez mientras le lanzaba piedras de gran tamaño, poniendo en riesgo su integridad física. En el registro también se vio al propio periodista reduciendo al sujeto para evitar que continuara con la agresión.

El relato del periodista que fue agredido por sujetos que viven en rucos

Mientras se desarrollaba el incidente, la transmisión fue interrumpida. Minutos después, Rodrigo Pérez reapareció en pantalla y confirmó que el equipo logró escapar y ponerse a salvo.

“A ver si tomamos el contacto con Rodrigo Pérez, ¿cómo te encuentras Rodrigo?”, le preguntó Priscilla Vargas desde el estudio, evidentemente preocupada por lo ocurrido, recogió T13.

“Fue difícil la situación, la verdad. De hecho, nos tuvimos que enfrentar justamente al sujeto. Todos en el suelo, afortunadamente estamos todos bien. La cantidad de vecinos que han salido alrededor. Esto acaba de pasar”, señaló Rodrigo, todavía afectado y agitado tras el ataque.

“Estoy todo entierrado, empezó a lanzarnos varias piedras. Max está bien, estamos todos bien, Darwin también. Tú te das cuenta, la violencia de estos sujetos, y aquí a mi derecha hay un colegio, pero de niños pequeños”, relató el periodista.

El comunicador también explicó que el lugar es utilizado diariamente por estudiantes y apoderados, insistiendo en el peligro que representa la situación. “Imagínate que nosotros terminamos en el suelo, mira como estoy yo entierrado, terminamos en el suelo porque lo tuvimos que reducir al sujeto, porque estaban lanzando unas piedras de gran tamaño”, agregó.

Reacción desde el estudio

Desde el estudio, José Luis Repenning explicó por qué decidieron sacar la situación del aire en plena agresión. “Nosotros te sacamos de pantalla en el momento del enfrentamiento porque esas cosas no se muestran, pero sí estábamos monitoreando, por interno estábamos monitoreando todo el rato”, aclaró.