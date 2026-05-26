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Dirigente de los trabajadores de Codelco: “No vamos a devolver un puto peso”

El director del Sindicato N° 1 de Chuquicamata, Alberto Muñoz, dijo en Radio T13c que “no vamos a devolver un puto peso. Los trabajadores no tenemos ninguna culpa (en la sobreestimación de la producción del año pasado en 27 mil toneladas descubierta por una auditoría interna)”.

Patricia Schüller Gamboa
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Dirigente de los trabajadores de Codelco: “No vamos a devolver un puto peso”

Encendidos están los ánimos en los trabajadores de Codelco, debido a que se afirma que tendrán que restituir parte de los bonos que recibieron por cumplir metas.

Por eso el director del Sindicato N° 1 de Chuquicamata, Alberto Muñoz, expresó la postura de sus asociados. Estos se han manifestado en estado de alerta y dispuestos a movilizarse.

“No vamos a devolver un puto peso. Los trabajadores no tenemos ninguna culpa (en la sobreestimación de la producción del año pasado en 27 mil toneladas descubierta por una auditoría interna)”, señaló el dirigente sindical en Radio 13c.

“Legalmente no pueden obligarnos a devolver dinero”

“Legalmente no pueden obligarnos a devolver dinero. Y si nos llevan a la justicia, inmediatamente instalamos un recurso de protección”, complementó.

Parafraseó al expresidente de la cuprífera Nelson Pizarro, quien en 2016 en un seminario señaló lo siguiente en medio de una crisis de la empresa: “No hay plata, no hay plata. Viejo, entiéndeme, no hay un puto peso”.

Alberto Muñoz agregó que “tenemos derechos adquiridos. A una persona no pueden quitarle algo que es suyo después de tantos meses. De nuestros bolsillos no saldrá un peso, porque nos hemos sacado la mugre para levantar a esta empresa”.

“El error de la sobreestimación es de los jefes, por eso son los altos ejecutivos los que tienen que devolver la plata, no nosotros”, puntualizó.

Los bonos entregados a poco más de seis mil trabajadores de las minas Chuquicamata y Ministro Hales, y también de la casa matriz, llegaron a a 14,3 millones de dólares.

“El alto mando de Codelco es responsable de esta cifra”

Para Alberto Muñoz, “el alto mando de Codelco es responsable de esta cifra… Se habla de que en promedio hay que devolver dos millones de pesos, pero están muy equivocado. En el caso de los obreros el bono no llegó al millón de pesos, mientras que para los supervisores o ingenieros fue de arriba de doce millones”.

El sindicalista explicó que “a nosotros nos dicen lo que hay que hacer y lo hacemos, trabajando doce horas y saliendo de la casa a las cinco de la mañana. Siempre hemos defendido Codelco y queremos a la empresa. Y ahora algunos están con el diente afilado porque lo único que quieren es privatizarla, lo que rechazamos, diciendo que es ineficiente. Pero los trabajadores bajamos la tasa de accidentes y de licencias médicas y cumplimos al cien por ciento para que siga entregando recursos al país”.

El representante de los mineros añadió que “hay altos mandos que se van moviendo de división en división, luego se van sabiendo todo y arman empresas externas que se ganan las licitaciones para ofrecer servicios a Codelco, donde hay un obrero por cada tres jefes… Hasta cuándo van a seguir abusando de nosotros”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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