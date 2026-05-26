“Experiencia transformadora”: Nieto de John Wayne es el doble de cuerpo de Pedro Pascal en “The Mandalorian”

Si bien Pedro Pascal es el intérprete de “Din Djarin” en “The Mandalorian and Grogu”, hay otro actor que suele encarnar dicho personaje durante una parte importante de la producción.

Se trata de nada menos que Brendan Wayne, nieto del legendario intérprete John Wayne, quien se desempeña como doble de cuerpo de Pascal en la serie y película de “The Mandalorian”.

Wayne ocupa el traje de “Mando” en las escenas que no son de acción, donde el personaje lleva su tradicional casco.

En diálogo con Variety, Wayne detalló que el traje pesaba 28 kilos y él pasaba jornadas de 13 horas en el set sin quitárselo.

“Trabajé siete días a la semana durante la primera temporada y parte de la segunda, y los fines de semana seguía trabajando de camarero porque nunca te fías de Hollywood”, comentó.

Asimismo, expresó que “firmaba un contrato todos los días, y la realidad es que tenía un contrato con un presupuesto increíblemente bajo para una producción tan grande. Pero para mí, eso marca una gran diferencia”.

En ese sentido, indicó que este trabajo le permitió brindarle a sus tres hijas “la oportunidad de aprender valores y recibir una excelente educación”.

“Fue una experiencia transformadora. Incluso como actor, pude crear un personaje en una serie que está definiendo una era de ‘Star Wars’. Si eso no te cambia la vida, no sé qué estás buscando”, añadió.

Además, reveló un secreto para identificar las escenas en las que él lleva el traje. “Tengo el cuello más largo, así que tengo un poco más de espacio entre la capucha y la capa. Así es como se nota”, sostuvo.