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Presidenta del FA: “Quieren seguir apelando al show con una AC sin ningún fundamento”

Constanza Martínez, a través de su cuenta de X, manifestó que “mientras, la gente sigue esperando resultados que no llegan, planes ausentes, recortes sin justificación y enfrentando solos una vida cada día más cara, el Partido Libertario y Kaiser quieren seguir apelando al show con una Acusación Constitucional sin ningún fundamento”.

Patricia Schüller Gamboa
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Presidenta del FA: “Quieren seguir apelando al show con una AC sin ningún fundamento”

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, se refirió a la Acusación Constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que fue anunciada este martes por el Partido Nacional Libertario y por el Partido Republicano.

A través de su cuenta de X, Martínez manifestó. “Mientras, la gente sigue esperando resultados que no llegan, planes ausentes. Recortes sin justificación y enfrentando solos una vida cada día más cara, el Partido Libertario y Kaiser quieren seguir apelando al show con una Acusación Constitucional sin ningún fundamento”.

“El exministro Grau incluso ha mostrado disposición a conversar”

“El exministro Grau incluso ha mostrado disposición a conversar con el Gobierno actual, Y revisar las posibles diferencias en estimaciones. Pero el PNL prefiere la polarización y la falta de mirada de Estado. Ojalá podamos contar con un debate serio y con altura de miras”, señaló.

Partido Nacional Libertario y republicanos anuncian Acusación Constitucional contra Grau
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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