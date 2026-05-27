Carabineros inició masivo copamiento en estaciones del Metro y paraderos para reforzar seguridad

Carabineros inició la mañana de este miércoles un copamiento masivo en estaciones de Metro y paraderos del transporte público, con el fin de enfrentar asaltos y otros delitos denunciados por usuarios.

El despliegue se inició a las 06:00 de la mañana y fue encabezado por el general director Marcelo Araya, quien se desplazó a la estación intermodal de La Cisterna. La autoridad policial informó que en esta primera etapa se cubrirá una extensión de 13 estaciones de la Línea 2, entre El Pino y Franklin.

“Este servicio mayoritariamente lo cumple personal de radiopatrullas. La preparación de este servicio fue sobre la base de 30 radiopatrullas, que son las que salieron desde la prefectura, con 100 carabineros, que son los que están prestando ese servicio en particular”, explicó.

Además, el copamiento cuenta con el apoyo de personal de Control de Orden Público, de Tránsito y del Servicio de Búsqueda de Personas.

“Todo obedece también a los requerimientos que quiere la gente, que también quiere ver más carabineros. Y eso es lo que estamos tratando también de reforzar”, añadió.

Finalmente, el general Araya anunció que el copamiento continuará este jueves en otras zonas de la Región Metropolitana y también se repetirá en regiones.