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Adolescente de 17 años fue baleado en plena calle en Puerto Montt: el atacante también es menor de edad

El ataque ocurrió en calle Las Hilanderas, entre las poblaciones Chile Barrio y Portal Puerto Montt. En ese lugar, la víctima fue interceptada por desconocidos.

Eduardo Córdova
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Adolescente de 17 años fue baleado en plena calle en Puerto Montt: el atacante también es menor de edad

Un adolescente de 17 años fue baleado mientras caminaba junto a su pareja por calles de Puerto Montt, en la región de Los Lagos. Por este hecho, otro menor de edad fue detenido como presunto autor de los disparos.

El ataque ocurrió en calle Las Hilanderas, entre las poblaciones Chile Barrio y Portal Puerto Montt. En ese lugar, la víctima fue interceptada por desconocidos.

El joven recibió dos impactos balísticos, uno en la espalda y otro en una pierna. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado de urgencia al Hospital de Puerto Montt.

Según el relato entregado por la víctima, fue abordado por cinco sujetos con el rostro cubierto. Uno de ellos habría efectuado los disparos. Hasta ahora, se desconoce el motivo del ataque.

Tras diversas diligencias, la policía detuvo al presunto autor de los disparos, quien también es menor de edad. El capitán de la Quinta Comisaría de Puerto Montt, Sebastián Emaldía, indicó que el imputado incumplía la medida cautelar de arresto domiciliario total al momento de su captura.

El oficial agregó que el adolescente deberá enfrentar a la justicia por el delito de homicidio frustrado.

Arma fue encontrada en la vivienda

Por instrucción del Ministerio Público, personal policial ingresó al domicilio del detenido para realizar un registro del inmueble.

En el lugar encontraron una pistola a fogueo tipo revólver con el cañón adulterado. Además, se hallaron cinco tiros de munición sin percutar.

El menor quedó a disposición del Tribunal de Garantía de Puerto Montt. En tanto, el arma fue enviada a peritos balísticos para establecer si fue utilizada en el ataque contra el adolescente.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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