“Las máquinas estuvieron todo el año pasado”: La hija de concejala desaparecida plantea sus dudas por hallazgo de patente

Camila Gallegos, hija de la concejala María Ignacia González, se refirió al hallazgo de la patente del vehículo de su madre en el Río Loncomilla. La autoridad permanece desaparecida y su caso está próximo a cumplir un año.

La joven cuestionó que la patente haya sido encontrada recién ahora en una zona donde ya se habían realizado múltiples trabajos de búsqueda.

En conversación con TVN Red Maule, Gallegos afirmó que “es muy sorpresivo que solo se haya encontrado la patente a casi un año de la búsqueda. El trabajo se ha mantenido principalmente ahí”.

También manifestó dudas respecto a las labores realizadas anteriormente en el sector. “Entonces, que ya casi al cumplir un año, ¿justo con un curso de información del sonar, haya dado un punto de interés? No sé, esas máquinas estuvieron el año pasado. Entonces, ¿qué pasó todo este tiempo que no pudieron ingresar?”, aseveró.

Camila Gallegos reiteró además su convicción de que en el caso hubo participación de terceros. En ese sentido, sostuvo que “acá estoy segura que hubo intervención de terceras personas”, considerando los antecedentes conocidos durante los más de 11 meses de investigación.

La hija de la concejala también recalcó la urgencia de obtener resultados concretos. Según indicó, la familia espera encontrar el vehículo o nuevos antecedentes lo antes posible.

Familia pide avances en la investigación

Gallegos advirtió que más adelante podrían surgir complicaciones para continuar las búsquedas en el río debido a las condiciones climáticas y la visibilidad bajo el agua.

“La esperanza es lo último que se pierde, nosotras confiamos en que vamos a encontrar a mi mamá”, expresó. Sin embargo, añadió que todavía no existe claridad sobre el móvil del caso. “Confiamos en que en algún momento el equipo tenga un móvil (causa del hecho), porque todavía no tienen claridad de eso”, comentó.

La joven también aprovechó la instancia para agradecer el apoyo recibido durante este tiempo. “Agradecer a todas las personas que han estado con nosotras durante este tiempo tirando sus buenas energías; la gente que nos acompaña acá, los que se junta para hacer las velatones todos los lunes, todo se ha mantenido en este año”, señaló.

Finalmente, Camila Gallegos hizo un llamado directo a las autoridades. “Siento que el Gobierno debería dar un comunicado oficial o abierto para hacer un llamado. No olvidar que mi mamá es la primera autoridad desaparecida en democracia”, sentenció.