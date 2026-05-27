Briones aborda polémica por “error” en la deuda y cuestiona acusación constitucional: “Es saltarse varios pueblos”

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a la polémica generada por las “inconsistencias” en la proyección de la deuda, y cuestionó la acusación constitucional contra Nicolás Grau.

Consignar que dichas inconsistencias fueron detectadas en el Informe de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos. Frente a esto, el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano anunciaron que impulsarán una acusación constitucional contra Grau, extitular de la cartera en el Gobierno de Gabriel Boric.

Bajo ese contexto, y en conversación con Tele13 Radio, Briones abordó la polémica e hizo un llamado a cuidar la “institucionalidad”.

Por un lado, el exministro de Sebastián Piñera dijo estar “tremendamente preocupado de que politicemos la discusión fiscal”.

“Tienen que darse cuenta los parlamentarios que (…) pasar de la inconsistencia que dice el informe y el ministro (Jorge) Quiroz, a plantear fraude, dolo, una acusación constitucional, es saltarse varios pueblos y no le hace bien a nuestra institucionalidad”, añadió.

El también presidente de Horizontal instó a quedarse “con las palabras oficiales que están en el informe de finanzas públicas, que son institucionales”.

“No ponen un escándalo que aquí hubiera fraude, falseamiento de la información, como lo ha querido recoger la política”, sostuvo.

A la vez, remarcó que plantear un eventual falseamiento de la información sobre la deuda pública afecta la “credibilidad fiscal” del país. Por lo mismo, le pidió a los parlamentarios “mirar con un sentido republicano, cómo ven desde fuera de Chile, un clasificador de riesgos, un inversionista, esta actitud”.

“Atendamos el punto del Gobierno, expliquemos la inconsistencia y pidamos a un tercero imparcial que lo haga. De hecho, el Gobierno se lo ha pedido al Consejo Fiscal Autónomo. Yo esperaría aquello”, expresó.