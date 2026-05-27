Quiroz se refiere a eventual impacto de AC a Grau en megarreforma y espera que “no afecte” su tramitación

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, habló este miércoles sobre la acusación constitucional que el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano anunciaron en contra de su antecesor en el cargo, Nicolás Grau.

Lo anterior, debido a las “inconsistencias” en la proyección de la deuda alertadas en el Informe de Finanzas Públicas de la Dipres, algo que provocó críticas del oficialismo al Gobierno anterior.

En ese marco, el secretario de Estado fue consultado en esta jornada sobre la AC contra Grau. Asimismo, le preguntaron si el Ejecutivo aportará antecedentes para impulsarla.

Por un lado, Quiroz remarcó que la investigación administrativa es realizada por la Dipres. “No tengo el detalle de ello, no me corresponde”, sostuvo.

Luego, mencionó que él no está involucrado en lo que ocurra a nivel parlamentario. “Nosotros estamos enfocados en el futuro, en cómo ordenar las finanzas públicas”, explicó.

“Ojalá esos temas no afecten”

Además, abordó la opción de que la eventual acusación constitucional afecte la tramitación del proyecto de Reconstrucción, que iniciará su discusión en el Senado.

“Nuestra disposición es que ojalá esos temas no afecten. Vamos a poner el mayor de los empeños para que eso no ocurra. Lo que están o no haciendo los parlamentarios es decisión de ellos”, expresó.

En cuanto a si hubo un “error” de cálculo de la administración anterior, planteó que “voy a contestar del modo más institucional posible. Cuando hicimos nuestra proyección de deuda, en el Informe de Finanzas Públicas, entregamos la planilla de cálculo al Consejo Fiscal Autónomo. En la proyección de deuda que se hizo anteriormente, eso no fue entregado. Eso es”.

También, Quiroz subrayó que no pretende generar un debate público sobre la materia. “Estamos fortaleciendo nuestra credibilidad fiscal y la mejor manera de hacerlo es entregando la verdad fiscal respaldada con números y planillas de cálculo que se entregan al Consejo Fiscal Autónomo. Esa es nuestra forma de trabajar”, enfatizó.