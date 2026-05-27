Arrau sobre políticas de seguridad del Estado: “Cuando hablamos de qué Gobierno hizo qué, es ser pequeño”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, resaltó este miércoles la importancia de mantener los planes de seguridad impulsados en años anteriores, apelando a las políticas de Estado.

Sus declaraciones se produjeron tras reunirse esta mañana con el fiscal nacional, Ángel Valencia. Luego del encuentro, el secretario de Estado indicó que abordaron materias estadísticas de fenómenos criminales, “pero con ese doble click en ciertos fenómenos como el crimen organizado, secuestro. Otras cosas que han ido al alza, otras que han ido a la baja, las causas de ello”.

“También temas penitenciarios y otros donde la fiscalía tiene ciertas miradas que son muy interesantes que tener, porque son ellos quienes lideran el proceso de investigación y persecución penal”, añadió, según consignó Emol.

Además, fue consultado sobre si abordaron el plan ECOH (Equipos de Crimen Organizado y Homicidios), que forma parte del plan “Calles sin Violencia” impulsado por el Gobierno anterior.

En ese sentido, Arrau destacó la importancia de las políticas de Estado. “Cuando hablamos de seguridad, el rol primario del Estado es mantener ese derecho fundamental de las personas, su integridad personal, a la propiedad privada, a la vida. Cuando hablamos de qué gobierno hizo qué, es ser pequeño”, sostuvo.

A la vez, expresó que “cuando hablamos del plan cuadrante, lleva décadas; hablamos del plan MT-0 de la PDI, que lleva muchísimos años. Son buenas políticas públicas que hay que ajustarlas a los tiempos, a los nuevos fenómenos delictuales”.

“Mejorarlas de manera constante”

“Pero efectivamente, si alguien pretende en materia de seguridad, en estrategia, refundar las instituciones o lo que se está haciendo, está muy equivocado”, añadió.

“Hay que mejorarlas de manera constante, porque el fenómeno delictual efectivamente varía. Hoy día en Chile hay presencia de crimen organizado, secuestro, esto efectivamente va variando, las estrategias de aplicación”, complementó.

Por su parte, remarcó que “los programas que han sido exitosos y han tenido buenos resultados en las evaluaciones técnicas que se han hecho se van a mantener en el tiempo, y otros, por supuesto, habrá que evaluarlos”.