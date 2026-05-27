Desmantelan criadero clandestino con más de 50 perros en La Florida: Dueño fue detenido 

La Policía de Investigaciones (PDI), junto a funcionarios municipales y la Seremi de Salud, desmanteló este martes un criadero ilegal con más de 50 perros en la comuna de La Florida.

El operativo permitió detener en el lugar a un hombre de 56 años. Según consignó Emol, el sujeto, dueño del criadero, será formalizado este miércoles por el delito de maltrato animal.

La labor fue realizada gracias al aviso de vecinos, quienes denunciaron condiciones insalubres y maltrato animal.

Durante el operativo, se encontraron más de 50 perros de distintas razas, los cuales eran mantenidos en jaulas y utilizados para la reproducción.

Además, no contaban con atención veterinaria básica, ni las condiciones mínimas de bienestar.

Los canes fueron rescatados por personal municipal y recibieron atención de un equipo de veterinarios. Posteriormente, y en coordinación con las fundaciones Ayuda Callejera y Don Galgo, lograron ser trasladados hasta hogares temporales.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, manifestó que “las condiciones en que se encontraban eran deplorables y ciertamente significaban un riesgo para la integridad de estos animales”.

“Queremos agradecer a las fundaciones que concurrieron y que nos permitieron rescatar a más de 50 animales que se encontraban en este lugar”, añadió.

En la misma línea, hizo un llamado “a denunciar situaciones de maltrato animal, ante la Fiscalía, ante Carabineros y la PDI”.

Además, el edil emplazó al Congreso, apuntando a que “hoy día los municipios de Chile no contamos con facultades, por ejemplo, para que nuestros equipos de fiscalización e inspección puedan ingresar a lugares de estas características y de esa manera atender cientos de denuncias que recibimos día a día en distintos municipios”.