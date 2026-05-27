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Lugares turísticos en Chile: El Quisco, mariscos frescos y tradición costera

En la Región de Valparaíso, El Quisco se ha consolidado como uno de los más atractivos lugares turísticos en Chile, donde la frescura de los mariscos, la pesca artesanal y la cocina costera transmiten la identidad gastronómica del litoral central.

Eduardo Córdova
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Lugares turísticos en Chile: El Quisco, mariscos frescos y tradición costera

En la Región de Valparaíso, El Quisco se ha consolidado como uno de los más atractivos lugares turísticos en Chile, donde la frescura de los mariscos, la pesca artesanal y la cocina costera transmiten la identidad gastronómica del litoral central.

Pesca artesanal: frescura diaria en este lugar turístico en Chile

La Caleta El Quisco abastece a la localidad con pescados y mariscos recién extraídos del mar. Congrios, corvinas, locos y machas se transforman en caldillos, ceviches y pailas marinas que reflejan la tradición culinaria del litoral central.

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Cocina costera: tradición y encuentro

Los restaurantes y cocinerías de El Quisco ofrecen platos que integran productos del mar con recetas familiares. La cocina se convierte en un espacio de encuentro, donde turistas y locales comparten sabores auténticos frente al océano.

Ferias y productos locales

Además de la pesca, El Quisco cuenta con ferias locales donde se encuentran panes caseros, miel de campo y hortalizas frescas. Estos productos complementan la oferta gastronómica y refuerzan la identidad rural de la comuna.

Lugares turísticos en Chile: Paisaje costero y cultura turística

La gastronomía de El Quisco se vive junto a playas abiertas y un ambiente cultural que incluye festivales, ferias artesanales y actividades comunitarias. Comer un ceviche frente al mar o degustar miel campesina en una feria rural es parte de la experiencia turística.

El Quisco demuestra que los lugares turísticos en Chile también se definen desde la pesca artesanal, los mariscos frescos y la cocina costera que transmiten identidad. Esta localidad de la Región de Valparaíso ofrece sabores, paisajes y cultura en un entorno auténtico.

Qué hacer en la Región de Valparaíso: la guía completa de los panoramas de la zona
Source Texto: La Nación / Foto: Tripadvisor
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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