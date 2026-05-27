Ministro Quiroz adelanta “una noticia más positiva” en el precio de algunos combustibles

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó este miércoles noticias “positivas” en el precio de algunos combustibles, mostrándose expectante ante lo que está ocurriendo en Medio Oriente.
En concreto, Quiroz señaló que “obviamente hay una buena noticia incipiente: se está empezando a resolver lo de Medio Oriente. Pero esto está cambiando siempre, recordemos que estamos en guerra”.
Según consignó Emol, el secretario de Estado planteó que “la situación de los combustibles es distinta, la gasolina ha seguido subiendo en todo el mundo y el diésel bajando”.
En ese sentido, precisó que el Gobierno adoptará una decisión “fiscalmente responsable”, buscando contener eventuales impactos en la inflación.
“Hay que tomar una decisión más o menos acorde con ello, siempre resguardando que tenga el menor impacto posible en la inflación”, enfatizó.
“Vamos a tomar una decisión que es, a la vez, fiscalmente responsable, pero que no va a tener mayor impacto”, agregó.
De esta forma, dijo que “probablemente tengamos en algunos de los combustibles alguna noticia más positiva”.