Home Nacional "ministro quiroz adelanta “una noticia más positiva” en el precio ..."

Ministro Quiroz adelanta “una noticia más positiva” en el precio de algunos combustibles

El titular de la cartera de Hacienda insinuó que próximamente habrá noticias positivas en la evolución de los precios de los combustibles. Además, indicó que el Gobierno adoptará una decisión “fiscalmente responsable”, buscando contener eventuales impactos en la inflación.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Ministro Quiroz adelanta “una noticia más positiva” en el precio de algunos combustibles

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó este miércoles noticias “positivas” en el precio de algunos combustibles, mostrándose expectante ante lo que está ocurriendo en Medio Oriente.

En concreto, Quiroz señaló que “obviamente hay una buena noticia incipiente: se está empezando a resolver lo de Medio Oriente. Pero esto está cambiando siempre, recordemos que estamos en guerra”. 

Según consignó Emol, el secretario de Estado planteó que “la situación de los combustibles es distinta, la gasolina ha seguido subiendo en todo el mundo y el diésel bajando”. 

En ese sentido, precisó que el Gobierno adoptará una decisión “fiscalmente responsable”, buscando contener eventuales impactos en la inflación.

“Hay que tomar una decisión más o menos acorde con ello, siempre resguardando que tenga el menor impacto posible en la inflación”, enfatizó.

“Vamos a tomar una decisión que es, a la vez, fiscalmente responsable, pero que no va a tener mayor impacto”, agregó. 

De esta forma, dijo que “probablemente tengamos en algunos de los combustibles alguna noticia más positiva”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Estudiante de la USS denuncia violación grupal luego d...

Los hechos habrían ocurrido el pasado 5 de marzo, en el contexto de una bienvenida a nuevos estudiantes universitarios. Desde el Servicio Nacional de la Mujer anunciaron que presentarán una querella criminal contra los presuntos agresores.

Leer mas
Nacional
Quiroz se refiere a eventual impacto de AC a Grau en m...

“Vamos a poner el mayor de los empeños para que eso no ocurra. Lo que están o no haciendo los parlamentarios es decisión de ellos”, señaló el ministro de Hacienda.

Leer mas
Nacional
Desmantelan criadero clandestino con más de 50 perros ...

Los perros, de distintas razas, no contaban con atención veterinaria básica, ni las condiciones mínimas de bienestar. El sujeto detenido será formalizado por el delito de maltrato animal.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/