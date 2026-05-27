Estudiante de la USS denuncia violación grupal luego de fiesta mechona en Concepción

Una estudiante de la Universidad San Sebastián (USS) denunció haber sido víctima de una presunta violación grupal, luego de una fiesta “mechona” en Concepción en marzo pasado.

La Policía de Investigaciones (PDI) ya inició una investigación por el caso, al igual que el Servicio Nacional de la Mujer y la casa de estudios.

“Las primeras diligencias investigativas relacionadas con la denuncia fueron realizadas por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Concepción”, indicó la PDI en un breve comunicado.

Lo anterior, por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia del Biobío, según informó la misma institución.

En diálogo con T13, la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, Bárbara Monsalve, indicó que presentarán una querella criminal contra los presuntos agresores. Estos últimos también serían estudiantes de la Universidad San Sebastián.

“Existe una denuncia por violencia sexual en la que habrían participado varias personas, al parecer estudiantes de la misma universidad”, sostuvo Monsalve.

“Todos estos son hechos que están siendo materia de la investigación y que van a ser incorporados en la querella que vamos a presentar”, agregó.

El caso fue denunciado por personal de la USS al Sernameg. Monsalve precisó que “para evitar algún tipo de revictimización se derivó directamente a los profesionales de intervención psicosocial y también a los abogados que tenemos en nuestro servicio”.

La denuncia

Los hechos se remontan al pasado 5 de marzo, en el contexto de una bienvenida a nuevos estudiantes universitarios.

La víctima dio a conocer la situación en una publicación en redes sociales. De acuerdo a su relato, luego del evento fue al departamento de otro alumno, y una vez ahí llegaron otros estudiantes. Fue en esas circunstancias en que habría sido atacada.

Por su parte, Bárbara Monsalve indicó “sin embargo, de los hechos nosotros tomamos conocimiento y las derivaciones se produjeron en el mes de abril”.

En ese sentido, contó que en aquel momento “fue atendida por nuestro centro de las mujeres de Concepción. Desde ahí se activaron todos los protocolos”.

“Se hizo una primera intervención, una primera pauta de orientación e información en la cual se hizo el primer auxilio psicológico y se tomó el estado de la víctima. En este caso tampoco podemos entregar más antecedentes, pero ella está con el apoyo de nuestro dispositivo”, puntualizó.