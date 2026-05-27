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Declaran culpables a los cinco imputados por crimen de ciudadano francés en Chicureo

La lectura de la sentencia definitiva contra el adulto y los cuatro adolescentes, todos ellos imputados por el crimen de Dimitri Weiler, se llevará a cabo el próximo 8 de junio.

Leonardo Medina
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Declaran culpables a los cinco imputados por crimen de ciudadano francés en Chicureo

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina declaró culpables este miércoles a los cinco imputados por el crimen del ciudadano francés, Dimitri Weiler. 

Los sujetos eran acusados por el asesinato de Weiler, ocurrido la madrugada del 28 de febrero de 2025 en el sector de Chicureo, comuna de Colina.

Un adulto, identificado como Santiago Borgoño Leyton, y los menores V.F.C.C., B.I.R.G., S.B.B.G. y L.H.A.B.F., ingresaron con armas y elementos cortopunzantes hasta la vivienda de la víctima y su familia en el condominio La Reserva.

Los antisociales intimidaron al grupo familiar y apuñalaron al ciudadano francés, quien falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas. En tanto, los sujetos fueron detenidos horas después por las autoridades.

El fiscal Gonzalo Álvarez comentó que “el veredicto ha sido condenatorio en los términos que contenía la acusación del Ministerio Público y las partes querellantes. Esto es, los cinco acusados lo han sido por los delitos de robo calificado con homicidios y lesiones graves”.

Lectura de sentencia

La lectura de sentencia se llevará a cabo el próximo lunes 8 de junio.

Por su parte, la Fiscalía solicitó una pena de presidio perpetuo para el mayor de edad. Asimismo, para los cuatro adolescentes pedirán las sanciones máximas que establece la legislación.

Álvarez precisó que solicitarán “a los que son mayores de 16 años, una pena de 10 años de internación en régimen cerrado. Mientras que para el de 15 años la pena de cinco años del mismo régimen”.

Source Texto: La Nación/Foto: La Tercera
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