Claudio Orrego reclama por la permanencia de los delegados presidenciales

El actual gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego Larraín (Ind.-exDC), candidato a la reelección, dijo estar decepcionado con el Presidente Gabriel Boric debido a que no ha cumplido con la promesa de eliminar el cargo de delegado presidencial regional.



En diálogo con Radio Universo, Orrego Larraín, comentó que el Presidente ha incumplido esa promesa “absolutamente”.



“Yo creo que esta ha sido una gran decepción para el mundo de las regiones, porque el Presidente Boric nos comprometió eso en una reunión que tuvo con los 16 gobernadores una vez electos, y esa promesa definitivamente no se cumplió”, acusó.



“O sea, cuando uno habla hoy día con el Gobierno, le dicen que no se van a eliminar los delegados. Yo lo encuentro lamentable, porque tal como quedó configurado el cargo del delegado, se presta para duplicidades, para confusiones y para descoordinaciones”, agregó.



Comentó también “que es muy distinto tener un encargado del orden público, que era lo que se planteó en un comienzo, a un delegado que hace como que coordina los servicios públicos, pero al final no los coordina”.



En su opinión, el delegado “simplemente se dedica a temas de orden público, y le quita capacidad al gobernador, que tiene los recursos, de coordinar a todos los servicios públicos de la región”.



“Hay otra cosa también que es complicada, y en esto hemos tenido una diferencia importante con el Gobierno, no solamente yo, sino que también los otros gobernadores, y es que se planteó la posibilidad de entregarle a los gobiernos regionales, al menos la competencia de prevención del delito, tal como la tienen los municipios”, indicó.



Este proyecto de ley se envió hace un año al Congreso, “pero nunca se le ha puesto urgencia, y pareciera tampoco haber voluntad en el gobierno de entregarnos esa facultad, que es bastante obvia”, reprochó.