Claudio Palma se descarga al recordar antigua polémica en un relato: “Hay una generación muy sensible”

El locutor y relator de fútbol, Claudio Palma, fue invitado a la reciente edición del programa de Youtube de Kike Morandé y Álvaro Salas “Sobreviva el lunes”, espacio en el que llevó a cabo una particular reflexión frente a unas críticas que recibió hace algún tiempo, por un comentario que realizó en una transmisión en vivo.

Durante su conversación con los animadores, en la que abordó diferentes temas, Salas le consultó que “¿Por qué te dicen negro?”, a lo que Palma contestó en tono de broma que “la verdad es que no me lo explicó”.

Posteriormente, a raíz de esta pregunta, el rostro de TNT Sports recordó la mencionada situación. “¿Pero sabís qué? A mí nunca me ha molestado (la palabra) Yo creo que hoy hay una generación muy sensible, hue…, porque me acuerdo de estar en EEUU relatando, y había un negro que ocupaba tres asientos y no me dejaba de ver el partido, entonces en algún minuto digo en la transmisión ‘hay un morenito’”, manifestó.

Asimismo, detalló que “era en unos palcos, un partido amistoso, y digo ‘hey, morenito’… y Twitter ya ardía, entonces yo digo a mí me dicen ‘oye negro’ (y no me pasa nada)”.

Por último, el también integrante de Chilevisión expresó que “en la generación nuestra, el negro era como ‘oye negro’. Me acuerdo de los jugadores de la Dimayor, los estadounidenses, ‘el negro’… y no era despectivo”.