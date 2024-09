Clínicas de Chile por listas de espera: “Hay que discutir sin ningún ideologismo”

El presidente de Clínicas de Chile, Javier Fuenzalida, planteó que hay que dejar de lado los “ideologismos” para enfrentar la crisis derivada de las abultadas listas de espera en los centros de salud y recordó el rol que jugaron las clínicas privadas en pandemia.



“Hay una experiencia previa exitosa que funcionó, que fue la pandemia. La pandemia evidenció que el mundo privado, clínicas y básicamente las camas del sector, estuvieron a disposición para dar una respuesta efectiva”, dijo Fuenzalida en entrevista con Radio Pauta.



“La evidencia es que nosotros aportamos el 40% de las camas críticas de la pandemia”, indicó.



En la misma línea, señaló que si en dos años se ponen los esfuerzos necesarios para mitigar la situación, eventualmente podrían disminuir en gran cantidad las listas de espera.



“Nuestra apuesta es que en los próximos dos años, si trabajáramos a full, el sector privado prestador podría abarcar más o menos 24 mil a 25 mil operaciones GES y 250 mil operaciones no GES”, afirmó.



“Es un número importante (…) Nosotros creemos que debemos hacerlo. Hay un deber ético también en implementarlo y lo que estamos haciendo es un llamado a la autoridad para que esta discusión se considere”.



Consultado sobre qué deben hacer las autoridades para lograr esta disminución sustancial de las listas de espera, Fuenzalida afirmó que “hay que discutir esto sin ningún ideologismo. Lo que hay que hacer es tomar una decisión práctica y en esa conclusión el mundo privado-prestador es una oferta no solo posible, sino que es exigible en esa consideración”.



Respecto al camino a seguir a nivel estatal, comentó que “el 53% de los pacientes que hoy día atendemos son Fonasa y si uno va a regiones, ese número llega a cerca de 70%”.



Agregó que hay algunas condiciones que se deben cambiar desde las autoridades para lograr descomprimir las listas de espera.



“Hay que tener un sistema centralizado de gestión clínica, que considere factores socioeconómicos, que considere gravedad y tiempos de espera”, afirmó.



En la misma línea señaló que se deben actualizar los datos del paciente y que este mismo es quien podría desempeñar ese rol.



Además, se deben sincerar los precios para que la gente sepa el verdadero costo de las cosas y el pago oportuno es clave, enfatizando en que hoy en día, todavía hay deudas de la pandemia.



“Todavía hay deudas, una deuda histórica que denominamos nosotros. Son $110 mil millones, $120 mil millones de pesos. Nos deben mucho”, insistió, en referencia a una deuda que, según explicó, no es de Fonasa, sino del Servicio de Salud.



Consultado sobre la recientemente aprobada Ley Corta de Isapres, Fuenzalida señaló que “son 627 mil millones que nos deben al día de hoy”,



“Si uno compara la deuda de este año con la del año pasado aumentó un 50%, que a su vez aumentó un 50% el año anterior, entonces ha crecido la deuda enormemente, se ha doblado”, sostuvo.



El llamado a las autoridades, dijo, es a entregar los recursos necesarios para apaciguar la crisis.



“No solamente importa el Ministerio de Salud, que probablemente tenga la misma disposición y entienda el problema. Finalmente, acá tiene que haber una disposición también de Hacienda para los recursos necesarios“, apuntó.