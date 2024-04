Con las actuaciones de Willy Semler, Néstor Cantillana, Daniel Muñoz y Elisa Zulueta: se estrena tráiler de “El Fantasma”

Corría el año 2006 cuando “El Fantasma” perpetraba el primero de varios robos que tiempo más tarde lo consagrarían como el más exitoso y célebre ladrón de bancos de Chile, una hazaña delictual que bien podría ser sacada de una película de Hollywood: sin violencia, con pelucas y disfraces, saliendo por la puerta principal con grandes sumas de efectivo y sin llamar la atención de trabajadores ni clientes del banco.

Inspirada en esta historia que hoy ya es parte de la cultura popular, “El Fantasma” dirigida por Martin Duplaquet, llega a la pantalla grande, en un formato de largometraje policial y de comedia en una coproducción de Chile, Brasil y Argentina, que pone en escena a galardonados actores de primer nivel de cine, televisión y teatro.

El elenco está encabezado por Willy Semler; Daniel Muñoz; Néstor; Elisa Zulueta; Darío Lopilato; a los que se suma la participación especial de Claudia di Girolamo.

“El Fantasma representa el mayor desafío personal al que me he enfrentado en mi carrera, desde la construcción del guion hasta el rodaje con más de 52 actores, donde tuve el honor de dirigir a destacados y brillantes exponentes de nuestro medio. En este largometraje, escenas de acción, comedia y drama se entrelazan, respaldadas por un guion extraordinario y un equipo técnico de profesionales excepcionales. Esta película me llena de orgullo y me hace estar seguro de que estremecerá al público”, expresó su director.

“El Fantasma” llegará a las salas nacionales el 15 de agosto de este año.