“Con mi gran amigo”: Luis Pinto y Felipe Avello se reúnen tras polémico documental

El 2024 no comenzó de la mejor manera para Felipe Avello. El exmodelo chileno, Luis Pinto, quien antiguamente fue su colaborador, protagonizó un polémico documental llamado “Giro Transversal”, dirigido por el youtuber Críticas QLS, en donde reveló que el humorista había utilizado imágenes suyas sin su consentimiento.

Al salir la información a la luz, una ola de comentarios negativos recayó sobre el comediante, quien debió salir a pedir disculpas públicas. “En el documental me enteré de que (Luis) está en un delicado estado de salud y también habla sobre la época donde trabajamos juntos, donde él no está de acuerdo con un proceder que yo tuve en ese año”, expresó en aquella ocasión.

Lo anterior se debe a que en la pieza audiovisual se devela que Pinto había sido diagnosticado con cáncer de colon.

“Con el afán de hacer reír me equivoqué. Me ha costado más de 10 años ir mejorando mi humor, buscando solo hacer reír, pero sin hacer pasar a llevar a nadie. Estoy en ese empeño y creo que mi humor actual lo refleja, pero en ese tiempo no estuvo bien no avisarle a Luis. Reitero mis disculpas”, reconoció.

Pese a la polémica suscitada en aquel entonces, el exmodelo publicó una fotografía en sus redes sociales en compañía del comediante, confirmando que las rencillas eran parte del pasado.

“El gran reencuentro de 15 años. Devuelta, con mi gran amigo Felipe”, escribió Pinto junto a la fotografía en donde ambos sonríen a la cámara dándose la mano.