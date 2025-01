Con ritmos country: Alanys Lagos no se detiene y lanza su nuevo single “Bandolero”

Siempre con el afán de innovar e ir un paso adelante, la cantante de música tropical ranchera, Alanys Lagos, inicia este nuevo año con el lanzamiento de “Bandolero”, su último single, de la mano de los reconocidos productores musicales, Jaime Ciero y Cristián Sandoval.

Este sencillo incorpora ritmos country a su propuesta, lo que lo convierte en un tema distinto a los ya realizados por la artista nacional.

Alanys cuenta que “la letra narra la historia de una chica independiente y decidida, que siente atracción por un ‘bandolero’ romántico, pero prefiere esperar hasta estar segura antes de entregarse a una relación”.

“En cada verso, él intenta conquistarla con gestos galantes, como enviarle flores silvestres, aunque la chica se siente halagada, prefiere dejarlo todo en manos del tiempo”, añade.

Respecto a su nuevo trabajo, la cantante explica que “es una propuesta totalmente distinta a lo que han escuchado en mis canciones anteriores. Acá oirán el ritmo de la cumbia, fusionado con un toque de guitarra acústica country, violín y melodías country. Eso, sumado a un coro muy pegajoso y lleno de energía”.

El 2024 fue un gran año para Alanys Lagos: se presentó por primera vez en la televisión estadounidense y realizó colaboraciones con importantes bandas nacionales, tales como La Combo Tortuga, participando de su espectáculo de aniversario en el Movistar Arena; así como también en el primer concierto que realizó el grupo Zúmbale Primo en el mismo recinto, donde cantó junto con su banda.

En relación a su exitoso 2024, Alanys comenta que “todas las canciones que lance estuvieron en tendencia y eso lo hace un año especial porque quiere decir que cada día vamos mejorando musicalmente y para eso estamos trabajando muy fuerte, para que al público cada día les guste mucho más lo que hago con tanto amor y cariño”.

Sobre las expectativas que tiene con este nuevo lanzamiento, la artista dice que “es un gran desafío, ya que es una nueva propuesta audiovisual y musical. Espero la gente pueda conectar con esta fusión musical y también con el video, que es algo novedoso para nosotros y espero el público lo reciba de la misma manera, espero que les guste y disfruten al ver el video”.

En cuanto a la evolución que ha tenido su carrera musical de un tiempo a esta parte, Alanys señala que “es extraño y lindo a la vez, ver videos míos y darme cuenta que he cambiado, que he mejorado en muchos aspectos, desde cómo expresarme frente al público, a cómo pararme en el escenario. Siento que en todo este tiempo he aprendido mucho y evolucionado, aunque creo que aún me falta, pero me parece que voy bien encaminada y eso me motiva mucho más”.

Finalmente Alanys Lagos agradece a su público “por el apoyo incondicional que día a día me entregan través de las redes sociales, en cada show y en el día a día en la calle. Decirles que seguiremos trabajando para ellos, con cosas nuevas, novedosas, nuevas propuestas, porque son muy importantes en mi carrera”.

Cabe destacar que la artista nacional se presentará este 30 de marzo, en la Gran Gala Reguetón de Campo, en el Movistar Arena.

ESCUCHA “BANDOLERO”: