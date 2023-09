Contralor y contrato por acto de los 50 años: “Estaba mal fundamentado”

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, confirmó que el contrato que visa la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, y que fue retirado de Contraloría por el Gobierno, tenía objeciones y de mantenerse como estaba, corrían el riesgo de que el documento fuera decretado ilegal.



Bermúdez sostuvo en Radio Cooperativa que “efectivamente se trataba de un acto administrativo del Ministerio de las Culturas, que iba a contratar a esta empresa productora, y tuvieron que retirarlo porque tenía objeciones por parte de la Contraloría”.



“Se trata de un trato directo que estaba mal fundamentado, ellos tienen que rehacer al acto administrativo, me imagino que eso es lo que va a ocurrir, para efectos de poder saber bien cuál es la causal del trato directo y si esta se justifica o no”, agregó.



El contralor dijo que se espera “que en las próximas horas se reingrese” y que “debería tener prioridad para la revisión. Esto es analizado en la Contraloría Regional de Valparaíso, porque el ministerio tiene su sede en Valparaíso, pero evidentemente está en coordinación con el nivel central”.



Al ser consultado por si la objeción fue una cuestión de forma y no de fondo, el contralor enfatizó en decir que “voy a aprovecharme de la pregunta para aclarar algo, siempre nos dicen, la Contraloría hizo observaciones de forma, pero aquí es el fondo, que esté mal fundado algo, no es forma, es fondo”.



“Tiene un problema de referencia numérica o está mal citado el nombre de la persona, eso es una cosa de forma”, sin embargo, en este caso -aclaró- “el trato directo es algo legal, se tiene que fundar bien, si no está bien fundado está mal”, añadió.



Sobre este tipo de objeciones, el contralor manifestó que “no es primera vez que ocurre algo así, no es poco habitual que la Contraloría objete tratos directos”.



“Lo que pasa es que se trata de una actividad que es el próximo lunes y estamos un poco encima. Evidentemente uno hubiese esperado que (el contrato) llegara antes”, finalizó.