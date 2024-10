Cordero sobre llamado de Tohá a Monsalve: “Eso no es ningún privilegio, es un mandato”

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a los nuevos antecedentes en torno a la denuncia por violación contra el exsubsecretario Manuel Monsalve.



La ministra del Interior, Carolina Tohá, se comunicó la noche del martes del 15 de octubre con Monsalve para pedirle que se presentará en el Hotel Panamericano, dado que la Fiscalía realizaría diligencias que requerían su presencia.



Además, un reportaje de Ciper reveló que la exautoridad activó gestiones de la PDI, luego que se reuniera con la denunciante, quien le hizo ver que lo sucedido el 22 de septiembre no contaba con su consentimiento.



En ese contexto, Cordero sostuvo que los nuevos antecedentes son “un asunto que objeto de la investigación, son antecedentes que el Ejecutivo no tiene y que forman parte de la investigación penal, que por cierto al Ejecutivo es el más interesado que se aclare con la mayor prontitud”.



Al ser consultado sobre si considera que fue un privilegio que Monsalve supiera del allanamiento en su hotel, Cordero afirmó que “lo que hizo la ministra no fue avisar sobre una diligencia, sino que instruir al exsubsecretario Monsalve porque debía comparecer en el hotel donde se encontraba la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público para efectuar una diligencia”.



Cordero explicó que la llamada de Tohá a Monsalve fue esencialmente para que “compareciera en diligencias que se estaban ejecutando en ese momento y garantizar su comparecencia en ese momento en el lugar donde él pernoctaba”.



“El subsecretario Monsalve, como autoridad obligada de comparecer, para garantizar su comparecencia recibió una instrucción. Es una instrucción que recibe cualquier funcionario público y para garantizar su comparecencia. Eso no es ningún privilegio, es un mandato”, subrayó.



Junto con ello, explicó que no se dio a conocer esta llamada dado que “esa era una diligencia que se estaba ejecutando y de acuerdo a la ley, las diligencias están sujetas a secreto”.