Corte de Apelaciones  confirma la prisión preventiva de Raúl Torrealba

La Corte de Apelaciones confirmó la prisión preventiva para el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, desestimando una nueva petición de la defensa para que se modifique la medida cautelar y se le permita seguir el proceso fuera del Anexo Cárcel Capitán Yáber, donde está recluido desde hace cinco meses en el marco de la investigación por delitos vinculados a actos de corrupción cuando estuvo a cargo de la comuna.



La revisión de la medida, la octava solicitud que se presenta tanto ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago como en la Corte de Apelaciones de Santiago, tuvo a la vista una declaración entregada por Torrealba a la Fiscalía esta semana, en la que admite que recibía sobres con dinero, aunque hizo la salvedad de que no eran para su patrimonio.



El tribunal de alzada compartió los criterios del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y por lo tanto no innovó respecto de la cautelar.



“Atendido el mérito de los antecedentes, lo cierto es que los argumentos de hecho y de derecho que constituyen las alegaciones que se esgrimen en sustento del arbitrio en análisis, no logran desvirtuar, en concepto de estos jueces, los fundamentos tenidos en consideración por el tribunal a quo para resolver de la forma en que lo hizo, los que, consecuentemente, se comparten”, dice la resolución de la Corte.