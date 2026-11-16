La Corte de Apelaciones de Santiago acogió este lunes un recurso presentado por la defensa de Cathy Barriga y rebajó las medidas cautelares de la exalcaldesa de Maipú.

De esta manera, el tribunal de alzada sustituyó el arresto domiciliario nocturno, decretando en su lugar firma semanal. A esto se suma arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con la otra imputada que enfrentará juicio en esta causa, según consignó 24 Horas.

En declaraciones obtenidas por La Tercera, Eduardo Camus, jefe subrogante de estudios de la Defensoría Regional Metropolitana Sur, explicó la resolución.

“La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de apelación que presentó la defensa de doña Cathy Barriga”, sostuvo. Y añadió: “A fin de que se sustituyera la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, y la reemplazó, acogiendo la petición de la defensa, por la de firma semanal en la comisaría más cercana a su domicilio”.

Valoraron “estricto cumplimiento”

El abogado indicó que la resolución de la corte comparte algunos de los argumentos de la defensa. Además, dijo que se “valoró especialmente el estricto cumplimiento que doña Cathy Barriga ha dado de esta medida cautelar de arresto domiciliario nocturno desde abril del año 2025 hasta la fecha”.

A la vez, el defensor precisó que las dos veces en que se le decretó prisión preventiva, mientras ella cumplía arresto en su hogar, Barriga se presentó de manera voluntaria para cumplir esas medidas privativas.

“Lo que demuestra que no hay una situación que amerite mantenerle un arresto domiciliario para asegurar los fines del procedimiento y particularmente su comparecencia a futuras audiencias, siendo la más importante evidentemente la de juicio oral”, expresó.

Barriga se encuentra ad portas de enfrentar un juicio oral por una serie de presuntos delitos ocurridos entre 2016 y 2021, cuando se desempeñaba como alcaldesa de Maipú