CPC manifestó preocupación por Requerimiento de Capital Contracíclico del Banco Central

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, se refirió a la decisión del Banco Central de activar el Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC) por primera vez en la historia.



La decisión fue tomada este martes de manera unánime por el Consejo del organismo, y se aplicará en un nivel de 0,5% de los activos ponderados por riesgo debido a un deterioro de la situación económica mundial, causando incertidumbre en los mercados. El RCC es un capital extra exigible a la banca nacional.



En entrevista con Radio Pauta, Mewes afirmó que “hemos visto la minuta, pero no hemos visto los antecedentes técnicos que están detrás y eso es algo que estamos analizando en este momento. Nos llamó la atención sí, porque *es un poco distinto a la percepción que tiene la banca”.



“Nuestra gran preocupación es que *cuando haces estas exigencias, y la banca tiene que aumentar capital, eso va a tener probablemente un impacto en los créditos a las personas y las empresas. En una situación compleja económicamente que ya teníamos restricción porque las empresas aumentaron su nivel de riesgo. Si le agregamos este nuevo componente *la verdad es que nos complica bastante de cara al futuro”, indicó.



Asimismo, el líder del gran empresariado abordó la aprobación del proyecto de aumento del sueldo mínimo, y sostuvo que “nosotros no nos hemos sentado en ninguna mesa con el Gobierno ni con la CUT ha hablar del salario mínimo, es un acuerdo entre la CUT y el Gobierno”.



“Esta medida estaba para el término del Gobierno del Presidente Boric. El acuerdo es que se adelante y eso está causando un impacto hoy día, porque si no crecemos y aumentamos los gastos, ¿cómo se financia ese aumento de gastos? tiene consecuencias negativas sin lugar a dudas*”, indicó.