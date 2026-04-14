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Gobierno supervisa trabajo de la PDI con tecnologías avanzadas

El Presidente José Antonio Kast y la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, sostuvieron una reunión con el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, para inspeccionar el trabajo profesional policial con tecnologías de vanguardia contra el crimen organizado.

Patricia Schüller Gamboa
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Gobierno supervisa trabajo de la PDI con tecnologías avanzadas

El Presidente José Antonio Kast y la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se reunieron con el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, para inspeccionar el trabajo profesional policial con tecnologías de vanguardia contra el crimen organizado. Es la primera vez que un Presidente visita la PDI para una reunión institucional con su máxima autoridad.

La reunión se realizó en el Laboratorio de Criminalística Central de la PDI, donde el director general presentó el funcionamiento del Grupo de Operaciones Digitales (GOD). El Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) y la Sección Microanálisis. Además de realizar una exposición sobre el escenario criminal internacional y nacional a nivel macrozonal, y los diversos servicios investigativos de la PDI.

El GOD utiliza herramientas tecnológicas de vanguardia y entrega información que optimiza las investigaciones. Incluyendo extracciones móviles, indagación de fuentes OSINT, seguimiento de criptomonedas, levantamiento de evidencia digital. Además de onitoreo de plataformas y análisis de dinámicas criminales que utilizan métodos tecnológicos.

Gracias al IBIS, la PDI es pionera en Sudamérica en establecer vínculos respecto del uso de una misma arma de fuego en delitos violentos cometidos en distintos países. Estableciendo rutas o trazabilidad de ellas a nivel regional.

El Presidente y la ministra de Seguridad Pública también recorrieron junto al director general la Sección Microanálisis. Esta permite establecer la relación existente entre objetos, personas y/o lugares de interés criminalístico, utilizando tecnologías de última generación.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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