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¿Cuáles son las comunas más infieles de Chile? Ranking revela curiosos resultados

Entre las variables consideradas aparecen patrones de búsqueda en internet, características territoriales, oferta de alojamientos y otras señales relacionadas con el comportamiento digital.

Eduardo Córdova
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¿Cuáles son las comunas más infieles de Chile? Ranking revela curiosos resultados

Un curioso análisis territorial buscó identificar las comunas donde se concentran mayores señales asociadas a la infidelidad en Chile.

El ranking fue elaborado a partir del Índice de Propensión Comunal (IPEC), una medición experimental que combina distintos factores territoriales y digitales para establecer diferencias entre las comunas, recogió La Hora.

Entre las variables consideradas aparecen patrones de búsqueda en internet, características territoriales, oferta de alojamientos y otras señales relacionadas con el comportamiento digital.

Las comunas con mayor propensión a la infidelidad en Santiago

En Santiago hubo un triple empate en el primer lugar. Macul, Estación Central y Pudahuel alcanzaron los 100 puntos IPEC, ubicándose en la categoría de mayor propensión dentro de la medición.

De esta forma, las tres comunas compartieron el primer lugar de este particular ranking.

En el otro extremo de la tabla aparecen Vitacura, La Florida y Conchalí, que registraron los niveles más bajos entre las comunas consideradas en el análisis de Santiago.

Las comunas que lideran el ranking en otras regiones

La medición también analizó otras zonas del país. En la Región de Valparaíso, Casablanca alcanzó el primer lugar con 100 puntos IPEC.

Más atrás apareció Quilpué, mientras que Concón registró el nivel más bajo de propensión dentro de las comunas analizadas.

Viña del Mar y Valparaíso, en tanto, quedaron en posiciones intermedias del ranking.

En el Gran Concepción, Coronel lideró la medición y también alcanzó el máximo de 100 puntos.

Le siguieron Hualqui y Concepción, mientras que San Pedro de la Paz presentó el registro más bajo de propensión dentro del grupo estudiado.

Cabe destacar que el IPEC corresponde a una medición experimental basada en distintos indicadores territoriales y digitales, por lo que sus resultados no permiten establecer de manera directa que los habitantes de una comuna sean más infieles que los de otra.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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