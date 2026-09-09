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“South Park” vuelve a burlarse de Donald Trump y cambia su nombre a “South America”

Los creadores de la serie animada, Trey Parker y Matt Stone, anunciaron un llamativo cambio de nombre de la producción, en respuesta a las medidas que ha tomado el presidente de EEUU, al “rebautizar” diferentes lugares.

Leonardo Medina
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“South Park” vuelve a burlarse de Donald Trump y cambia su nombre a “South America”

La famosa y satírica serie animada, “South Park”, volvió a burlarse del presidente de EEUU, Donald Trump, y anunció un llamativo cambio de nombre de la producción. 

Lo anterior, en respuesta a las medidas que ha tomado el mandatario nortermaricano, al decidir “rebautizar” diferentes mares, lagos y hasta Estados, según consignó Radio Cooperativa.

Mediante la cuenta de X de la serie, sus creadores, Trey Parker y Matt Stone, señalaron que “inspirados por la valentía y el patriotismo de Apple y Google, vamos a cambiar el nombre de South Park a South America”. 

Dicho mensaje se compartió a raíz del estreno el próximo miércoles 16 de septiembre de la temporada 29 de “South Park”. 

Los creadores no precisaron si este cambio de nombre es permanente para la temporada, o tiene relación con su primer capítulo.

Asimismo, dieron “las gracias especialmente a nuestra empresa matriz, Paramount, una capitulación de Skydance”. Con esto hicieron alusión al conglomerado liderado por David Ellison, quien es considerado cercano a Trump.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la serie lanza un dardo al mandatario estadounidense. El año pasado, una versión caricaturizada de Trump apareció en un capítulo. En esa ocasión, el personaje se mostraba en la cama con el diablo y desnudo en el desierto, lo cual causó molestia en la Casa Blanca.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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