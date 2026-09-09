Detienen a tres funcionarios de la PDI y al exfiscal Fodich por presuntos secuestros extorsivos

La Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía Supraterritorial, detuvo este miércoles a siete personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada a secuestros extorsivos,

Entre los detenidos hay tres funcionarios activos de la PDI.



De acuerdo a información de Radio Biobío, algunos de los detenidos fueron identificados como Ángelo Stevens Aguilera, José Pinto Insunza, Luis Moraga Parisi y Exequiel Calderón Flores. Mientras que el exfiscal es el abogado Vinko Fodich.



La causa, que permanece abierta y con diversas pesquisas en desarrollo, busca determinar el rol operativo que cumplía cada uno de los involucrados dentro de la estructura delictual.

Detenciones en distintos sectores de Santiago

El operativo policial permitió ubicar y arrestar a los siete sospechosos en distintos sectores de Santiago.

Tras el procedimiento, la totalidad de los imputados quedó a disposición de la justicia. Esto para enfrentar su correspondiente audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos, recogió Radio Cooperativa.

Los persecutores mantienen diligencias en curso para levantar evidencia adicional y establecer si existen más involucrados en estos hechos.

Fodich se desempeñó como fiscal adjunto de la Fiscalía Metropolitana Oriente

Vinko Fodich se desempeñó como fiscal adjunto de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente entre el 2005 y 2010.

Esta detención se suma a una causa previa abierta hace dos semanas, en la que el expersecutor era investigado por presunto lavado de activos.

En dicha indagatoria se le vinculó a una casa de cambio de origen chino utilizada como fachada para blanquear dinero obtenido a partir de diversas actividades ilícitas, consignó el medio citado.