Home Nacional "expresidente frei y el estallido social: “yo no creo que esto fue..."

Expresidente Frei y el estallido social: “Yo no creo que esto fue natural ni nada”

“De ahí a que me vengan a decir que todo esto fue una cosa espontánea de la gente que estaba… Teníamos los ingresos per cápita más altos de Latinoamérica, los niveles de pobreza de los más bajos que nunca habíamos tenido”, mencionó el otrora Mandatario.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Expresidente Frei y el estallido social: “Yo no creo que esto fue natural ni nada”

El expresidente, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se refirió la mañana de este miércoles al estallido social de 2019, y aseguró que, en su opinión, dicho fenómeno no surgió de manera espontánea

Sus palabras se producen luego de las comentadas declaraciones del embajador de EEUU en Chile, Brandon Judd

El diplomático, en diálogo con CNN Chile, mencionó: “En 2019, lo que nuestra inteligencia dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda”.

“Algún día se va a conocer esa verdad”

Y ahora, durante su participación en un seminario sobre identidad y cohesión social realizado en el Centro Cultural Palacio La Moneda, Frei abordó el origen del estallido social. En ese marco, cuestionó la hipótesis de un descontento que provocó las movilizaciones. 

“Yo no creo que esto fue natural ni nada. No creo nada (…) Algún día se va a conocer esa verdad”, señaló, según consignó Radio Cooperativa

A su vez, añadió: “Pero de ahí a que me vengan a decir que todo esto fue una cosa espontánea de la gente que estaba… Teníamos los ingresos per cápita más altos de Latinoamérica, los niveles de pobreza de los más bajos que nunca habíamos tenido”.

También, apuntó contra los avances de las comisiones e instancias que investigaron los hechos, expresando que “dijeron que no había pasado nada en Chile”.

Asimismo, indicó que el expresidente de Colombia, Iván Duque, le habría advertido en marzo de 2019 al otrora Mandatario, Sebastián Piñera, respecto a movimientos de grupos políticos para manifestarse en la región.

Cancillería cita al embajador de EEUU tras dichos sobre el estallido social
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Embajador de EEUU descarta tener información de “grupo...

Brandon Judd se reunió la mañana de este miércoles con el canciller Francisco Pérez Mackenna, tras ser citado por sus declaraciones en una entrevista con CNN Chile, en la que relacionó el estallido social con organizaciones de la izquierda chilena.

Leer mas
Internacional
VIDEO: Canciller alemán acusa a partido de ultraderech...

Durante una intervención en el Bundestag, la Cámara baja del Parlamento alemán, el líder democristiano utilizó palabras poco habituales en la política del país para cuestionar las políticas migratorias de la colectividad. “La palabra remigración que ustedes utilizan no es otra cosa que un sinónimo de limpieza étnica, a partir del origen y el color de la piel”, afirmó Friedrich Merz.

Leer mas
Tendencia
Ingeniero renuncia a Anthropic y advierte sobre la IA:...

Jacob Coxon, quien también trabajó en OpenAI, aseguró en su cuenta de X que “ninguna de las dos empresas está actuando de manera responsable. Se dirigen a toda velocidad hacia una superinteligencia capaz de automejorarse y están jugando con nuestras vidas”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/