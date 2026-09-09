Expresidente Frei y el estallido social: “Yo no creo que esto fue natural ni nada”

El expresidente, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se refirió la mañana de este miércoles al estallido social de 2019, y aseguró que, en su opinión, dicho fenómeno no surgió de manera espontánea.

Sus palabras se producen luego de las comentadas declaraciones del embajador de EEUU en Chile, Brandon Judd.

El diplomático, en diálogo con CNN Chile, mencionó: “En 2019, lo que nuestra inteligencia dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda”.

“Algún día se va a conocer esa verdad”

Y ahora, durante su participación en un seminario sobre identidad y cohesión social realizado en el Centro Cultural Palacio La Moneda, Frei abordó el origen del estallido social. En ese marco, cuestionó la hipótesis de un descontento que provocó las movilizaciones.

“Yo no creo que esto fue natural ni nada. No creo nada (…) Algún día se va a conocer esa verdad”, señaló, según consignó Radio Cooperativa.

A su vez, añadió: “Pero de ahí a que me vengan a decir que todo esto fue una cosa espontánea de la gente que estaba… Teníamos los ingresos per cápita más altos de Latinoamérica, los niveles de pobreza de los más bajos que nunca habíamos tenido”.

También, apuntó contra los avances de las comisiones e instancias que investigaron los hechos, expresando que “dijeron que no había pasado nada en Chile”.

Asimismo, indicó que el expresidente de Colombia, Iván Duque, le habría advertido en marzo de 2019 al otrora Mandatario, Sebastián Piñera, respecto a movimientos de grupos políticos para manifestarse en la región.