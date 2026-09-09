“Maleducado y ordinario”: Vasco Moulian encaró a Etienne Bobenrieth por viral y vulgar gesto en pantalla

Un polémico momento se vivió la noche de este lunes en un nuevo capítulo de “Fiebre de Canto”, luego de que Etienne Bobenrieth realizara un gesto de connotación sexual que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Todo ocurrió después de la presentación de Fanny Cuevas, quien decidió emplazar en vivo al jurado del programa liderado por Luis Jara, recogió La Hora.

“Yo creo que es injusto, existe mucho favoritismo”, lanzó la exchica reality durante su intervención.

Cuevas también cuestionó las evaluaciones del jurado y aseguró que existiría una preferencia por los actores que participan en el espacio.

“Ellos les gusta los actores, siempre nota 8 o 9 para todos los actores“, afirmó.

El gesto de Etienne Bobenrieth que generó polémica

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los televidentes fue el doble gesto de connotación sexual que realizó Etienne Bobenrieth mientras Fanny Cuevas hablaba.

El registro rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó una serie de críticas contra el actor.

Pese a que Bobenrieth pidió disculpas por lo ocurrido, Vasco Moulian volvió a cuestionarlo durante la evaluación semanal de la competencia, luego de su presentación con un tributo a Elvis Presley.

Al ser consultado sobre si se había molestado por las palabras de Fanny Cuevas, el actor reconoció su error.

“Nos picamos los actores, pero en el juego, en el backstage. Yo la cagué con ese gesto obsceno, maleducado y desubicado”, afirmó.

Además, volvió a ofrecer disculpas a su compañera y a quienes presenciaron el momento.

Vasco Moulian criticó duramente al actor

Vasco Moulian no dejó pasar el episodio y calificó la actitud de Bobenrieth como “maleducada y ordinaria”.

El exdirector de televisión sostuvo que se trataba de “una falta de respeto tremenda hacia una compañera de trabajo”.

Tras recibir una baja evaluación, el actor respondió que estaba acostumbrado a que le redujeran las notas por situaciones ajenas a su desempeño vocal.

“Estoy acostumbrado a que me bajen las notas por cosas que no tienen que ver con el canto”, cerró Bobenrieth.