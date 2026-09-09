Michi Bip! volvió a venderse y se agotó en minutos: Metro anunció nuevo stock

Metro de Santiago anunció durante la mañana de este miércoles el regreso de la popular tarjeta “Michi” Bip!, luego del éxito que tuvo su primera venta a fines de agosto.

La primera edición contó con 10 mil unidades y se agotó en tiempo récord, generando una alta demanda entre coleccionistas y usuarios del transporte público, recogió La Hora.

Por esta razón, Metro de Santiago decidió poner nuevamente a la venta la denominada Michi Bip!, que estuvo disponible durante esta jornada en 15 estaciones de la red.

Sin embargo, la segunda venta también fue un éxito y las tarjetas se agotaron en pocos minutos, provocando extensas filas entre quienes buscaban conseguir una.

¿En qué estaciones se vendió la Michi Bip!?

La tarjeta estuvo disponible en las estaciones Tobalaba, Los Leones, Baquedano, La Moneda, San Pablo, San Alberto Hurtado y Vespucio Norte.

También se pudo adquirir en Santa Ana, La Cisterna, Quilín, Vicente Valdés, Plaza de Puente Alto, Plaza de Maipú, Irarrázaval y San Joaquín.

Pese al rápido agotamiento de las 10 mil unidades, Metro de Santiago confirmó que próximamente volverá a comercializar nuevas tarjetas Michi Bip!

¿Cuál es el origen de la Michi Bip!?

El diseño de la tarjeta tiene como protagonista a un gatito equipado con casco y chaleco de seguridad, sobre un fondo inspirado en los túneles por donde circulan los trenes del Metro.

“Michi” es un personaje que se hizo viral en redes sociales luego de aparecer en contenidos de Metro de Santiago sobre el avance de las obras de la futura Línea 7.

El personaje generó rápidamente la simpatía de los usuarios, quienes comenzaron a pedir que fuera incluido en una tarjeta Bip!.

Metro recogió la idea y lanzó la primera edición el pasado 26 de agosto.

En el anuncio de la tarjeta, la empresa explicó el origen del personaje: “Este es Michi. Trabajo bajo el Parque Araucano. Un día, se hizo famoso y entre todos los comentarios, había uno que se repetía. Y bueno… Había que hacerlo. Michi ya tiene su Bip!”

La alta demanda volvió a demostrar la popularidad del personaje. Ahora, quienes no alcanzaron a conseguir una tarjeta deberán esperar el próximo stock que anuncie Metro de Santiago.