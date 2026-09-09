Saldos a favor que se pueden retirar de las cajas de compensación alcanzan a $1.370 millones

A pocos días del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias y con el objetivo de facilitar la devolución de dineros desde las cajas de compensación, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) lanzó la campaña “Consulta tus saldos a favor 2026”.



Estos saldos se generan principalmente durante el periodo de vigencia de un crédito social. Ya sea por duplicidad en el pago de una cuota, errores del empleador al realizar el descuento por planilla. O por otros ajustes operativos derivados, por ejemplo, de procesos de renegociación.



De acuerdo a la información de la Suseso, a julio de 2026 existen $1.371.026.621 millones de pesos disponibles por este concepto en las cajas de compensación. Perteneciente a 23.126 personas o empresas (-2,1% con relación al mismo mes de 2025). Del total, 21.491 corresponden a trabajadores o pensionados y 1.630 a empresas.

Campañas informativas

La Suseso ha regulado que los meses de marzo y septiembre las cajas realicen campañas informativas para que las personas revisen si cuentan con estos dineros disponibles, sin embargo las personas pueden revisar y solicitar estas devoluciones durante todo el año.



Para simplificar el trámite y evitar que las personas deban revisar en el sitio web de cada institución por separado, Cajas de Chile ha consolidado la información en un módulo único.



Ingresando al sitio web www.cajasdechile.cl, los afiliados encontrarán el banner “Consulta Saldos a Favor”. Al digitar su RUT, en pocos segundos el sistema informará si existe un saldo a favor disponible y en qué caja de compensación se encuentra.



Por resguardo y seguridad de los datos personales, el buscador emula a otros sistemas de acreencias del país y no detalla el monto exacto disponible. Sin embargo, entrega el enlace directo para iniciar el trámite de devolución con la Caja de Compensación correspondiente, ya sea solicitando transferencia bancaria u optando por canales presenciales. El trámite también puede hacerse directamente en la sucursal de la caja compensación en la cual se encuentra afiliada/o.



Los saldos a favor no prescriben, no se destinan a otros fines y están siempre disponibles para ser retirados. Además, estos saldos a favor son heredables, por lo que cualquier persona puede ingresar al buscador y consultar si un familiar fallecido cuenta con saldos a favor disponibles.