Cuatro detenidos tras encerrona y persecución: Menor de 16 años en riesgo vital

Carabineros detuvo a cuatro personas, entre ellas dos menores, por el robo con intimidación de un vehículo en modo encerrona. El procedimiento terminó en un enfrentamiento con personal policial en la comuna de La Florida. Un delincuente de 16 años se encuentra en riesgo vital.



El hecho inició cerca de las 00:43 horas. Cuando la víctima concurrió hasta la Subcomisaría San Gerónimo para denunciar el robo de su station wagon.



Según su relato, mientras se encontraba detenida ante una luz roja del semáforo en la intersección de avenida Diego Portales con avenida La Florida, fue interceptada por otro vehículo. De este descendieron aproximadamente cinco individuos con sus rostros cubiertos. Estos portaban armas de fuego y armas blancas. La intimidaron para sustraerle el móvil.



Tras recibirse la denuncia, Carabineros efectuó el encargo del vehículo y realizó el monitoreo de su sistema GPS. Posteriormente, personal policial logró avistarlo en el sector de avenida José Joaquín Prieto con avenida El Parrón, en La Cisterna. Iniciándose un seguimiento por distintas calles y avenidas.



Durante el desplazamiento, el conductor del vehículo sustraido colisionó con un radiopatrulla. Sin que se registraran personas lesionadas. Finalmente, en el sector de calle Las Acacias con El Blanco, Carabineros logró darle alcance.



De acuerdo con los antecedentes, al momento de huir del lugar uno de los individuos portaba una pistola en una de sus manos. Situación que fue advertida por la policía. Ante ello, los uniformados hicieron uso de sus armas de servicio.

Detención de cuatro personas

Tras el procedimiento, se logró la detención de cuatro individuos. Dos adolescentes de 15 y 16 años. Y dos adultos de 18 y 23 años. El menor de 16 resultó lesionado por impactos de proyectil en distintas zonas de su cuerpo. Fue trasladado hasta el Hospital de La Florida, donde permanece con riesgo vital.



El adolescente de 15 años no registra antecedentes penales ni causas vigentes. Portaba una pistola de aire comprimido, la que fue incautada por Carabineros. El detenido de 23 años registra antecedentes penales, sin causas vigentes. Mientras que el adulto de 18 años no mantiene antecedentes penales ni causas vigentes.



Carabineros pudo recuperar el vehículo sustraído. Los funcionarios que participaron en el procedimiento resultaron ilesos.