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Muere a los 80 años la cantante Dolly Parton, leyenda de la música country

El fallecimiento de la artista fue confirmado por su sobrino, Brian Seaver, a través de un vídeo difundido en las redes sociales de Parton. La cantante había enfrentado problemas de salud en los últimos meses, e incluso en mayo pasado tuvo que cancelar su residencia en Las Vegas y dejó de asistir a algunos eventos.

Leonardo Medina
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Muere a los 80 años la cantante Dolly Parton, leyenda de la música country

La cantante y compositora estadounidense, Dolly Parton, legendaria exponente de la música country, murió este martes a los 80 años de edad. 

El fallecimiento de la artista fue confirmado por su sobrino, Brian Seaver, mediante un vídeo publicado en las redes sociales de Parton. 

El mensaje de su sobrino

“Mi nombre es Brian Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a las familias Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean, hermana, abuela y bisabuela para una generación y Gigi para la siguiente”, manifestó. 

A su vez, según consignó Radio Cooperativa, el hombre señaló que el video “es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que lo asimilara por completo como una realidad futura”.

“Como su jefe de seguridad durante más de dos décadas, un cargo que mi padre, Larry, desempeñó antes que yo, había imaginado la gravedad de este momento, pero no la había sentido realmente hasta ahora”, sostuvo.

También, expresó que “es un honor, un honor que se mezcla con un orgullo absoluto y una profunda tristeza. Pero la tristeza es nuestra, no de Dolly. Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús, donde seguramente la recibirán Carl, sus padres y muchísimas otras personas que la cuidaron y anhelaron encontrarse con ella en el cielo”.

La cantante sufrió problemas de salud en los últimos meses. Incluso, a raíz de lo anterior, en mayo pasado tuvo que cancelar su residencia en Las Vegas y dejó de asistir a algunos eventos. 

Asimismo, Parton había hablado el viernes pasado con la revista People, ocasión donde comentó que estaba “lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención mientras cuidaba de Carl”. Con esa frase hizo alusión a su esposo Carlo Thomas Dean, quien falleció en marzo de 2025 a los 82 años.

La carrera de Dolly Parton

Por su parte, la intérprete deja tras de sí una carrera de más de seis décadas y canciones convertidas en auténticos himnos, como “Jolene”, “9 to 5” y “I Will Always Love You”. Esta última alcanzó una dimensión mundial gracias a la versión de Whitney Houston para la película “El guardaespaldas”.

Además de triunfar como cantante y compositora, Dolly Parton desarrolló una notable trayectoria en el cine y se implicó en numerosos proyectos solidarios, especialmente relacionados con el acceso de los niños a la lectura. 

Parton también recibió durante su carrera 11 premios Grammy, y fue incluida en el Country Music Hall of Fame y el Rock and Roll Hall of Fame.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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