Cubillos y caso Monsalve: “Estamos hablando de prácticas realmente chavistas”

Marcela Cubillos, candidata a la alcaldía Las Condes, llegó a votar este domingo al Colegio Sagrado del Corazón de Apoquindo. En la ocasión se refirió a las consecuencias que podría tener el caso Monsalve en el Gobierno, junto con los efectos que tendría en su campaña la controversia por su millonario sueldo en la Universidad San Sebastián.



Respecto al caso Monsalve, la exconvencional indicó que se trata de algo “gravísimo”. “El Gobierno elige ponerse del lado del denunciado y no de la víctima, lo dejan en su cargo hasta que la prensa lo publica. Más aún, el propio Presidente y la ministra del Interior nos comunican que sí sabían que usaban a la PDI en su beneficio personal”.



“Por lo tanto, aquí estamos hablando de prácticas realmente chavistas. O sea, de un gobierno que utiliza la PDI en beneficio personal cuando están siendo acusados de un delito tan grave como es el delito de violación”, dijo.



Consultada por la polémica durante las últimas semanas respecto al sueldo de 17 millones de pesos que percibía como docente de la Universidad San Sebastián, Marcela Cubillos restó importancia a ese hecho y sostuvo que “he sentido durante todo el tiempo el fuerte apoyo y cariño de la gente”.



“Hoy día lo que hablan son los votos, no las encuestas, lo deciden hoy día todos los vecinos, no los candidatos. Y bueno, yo creo que siempre defender la libertad vale la pena. La gente entiende también, no sé, las magnitudes de la situación. También lo expliqué claramente y la propia universidad, mi empleador privado también lo explicó”, remarcó.