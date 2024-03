Dakotha Johnson se sinceró tras fracaso de “Madame Web”: “No haré nada parecido de nuevo”

La actriz y modelo estadounidense, Dakota Johnson, se refirió a su participación en el filme “Madame Web” (2024), lo nuevo de Marvel que ha sido un completo fracaso en la taquilla mundial. En conversación con la revista Bustle, la intérprete aseguró no estar sorprendida.

“Definitivamente, fue una experiencia para mí. Nunca había hecho antes algo parecido. Probablemente, nunca volveré a hacer algo así porque no tiene sentido. Y ahora lo sé”, expresó.

“En esta industria, a veces firmas para algo y después se convierte en una cosa completamente diferente (…) Pero fue una experiencia de aprendizaje, aunque, por supuesto, no es agradable formar parte de algo que se hace pedazos, pero no puedo decir que no lo haya aprendido la lección”, agregó la actriz.

Sobre su experiencia, la intérprete lamentó que en este tipo de producciones haya tanta gente involucrada en el proceso creativo. “Es muy difícil hacer películas y en estas grandes cintas (…) las decisiones las toman comités. Y el arte no funciona cuando está hecho por un comité. Las películas están hechas por un director y un equipo de artistas a su alrededor. No puedes hacer arte basado en números y algoritmos”.

“Mi impresión desde hace mucho tiempo es que el público es extremadamente inteligente, aunque los ejecutivos hayan comenzado a pensar lo contrario”, cerró Johnson.