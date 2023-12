Daniel Fuenzalida se refiere al futuro de “Me Late” tras su llegada a TVN

El pasado miércoles, se confirmó que Daniel Fuenzalida llegará a TVN de cara al 2024, asumiendo la conducción a partir de marzo del nuevo programa de concursos “¡Ahora Caigo!”, anuncio que generó incertidumbre respecto al futuro de “Me Late”, espacio de farándula que anima desde hace años,

Asimismo, el propio panelista del programa, Sergio Rojas, señaló en “Que te lo digo” que “entiendo que (‘Me Late’) termina en todas sus formas. La fecha no la tengo muy clara, de hecho me preguntó Antonella hoy día y yo no la sé”.

En este sentido, en la reciente edición digital del programa, Fuenzalida aclaró la situación, y mencionó que “me voy, como todos saben, ya la información está lista, pero seguimos un mes más, con el Sin Dios ni Late, un mes más, pero luego en las pantallas de TVN, en marzo”.

Además, según lo consignado por Página 7, añadió sobre el término de “Me Late” que “vamos a tener más programas para despedirnos, pero ahora lo vamos a pasar bien. Los voy a extrañar muchísimo, estoy empezando a emocionarme”.

“Estaba sacando la cuenta, y este 2024 cumplíamos 10 años en pantalla, donde ustedes fueron parte varios años”, indicó en la conversación con los panelistas Luis Sandoval, Sergio Rojas y Antonella Ríos.

Por último, concluyó que “‘Me Late’ tuvo muchas facetas y pasaron más de 100 panelistas, pero hablaremos de eso más adelante. Muchas gracias por todo el cariño, por el recibimiento, y a ustedes (el panel) por sus palabras”.