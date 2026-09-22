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Daniel Mas: “Este año en particular la minería ha tenido una baja producción”

El biministro de Economía y Minería, en conversación con Tele13 Radio, dijo que “este año en particular la minería ha tenido una baja producción. Hay muchas minas que están con mantenimiento que habían postergado por años. Hay minas que necesitan aprobar proyectos que venían ralentizados por años”.

Patricia Schüller Gamboa
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Daniel Mas: “Este año en particular la minería ha tenido una baja producción”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, abordó el desempeño de la industria minera y sostuvo que “tenemos que lograr que se invierta, pero también que se aprueben los proyectos”.

En conversación con Tele13 Radio, Mas detalló que “este año en particular la minería ha tenido una baja producción. Hay muchas minas que están con mantenimiento que habían postergado por años. Hay minas que necesitan aprobar proyectos que venían ralentizados por años”.

En ese sentido, el biministro argumentó que “ese es el efecto de cuando uno tiene malas políticas públicas y todo el proceso se hace mucho más lento, bueno, tiene consecuencias. Hoy día lo estamos visibilizando en la producción minera.Y estamos visibilizando la importancia que tiene la minería para Chile”.

“Tenemos que facilitar hoy día la inversión”

“8 mil millones de dólares se estima que es lo que va a pagar la minería, en forma muy relevante, mayor que el año pasado. Tenemos que facilitar hoy día la inversión, tenemos que lograr que se invierta, pero también que se aprueben los proyectos”, añadió.

Afirmó que “si queremos soñar con los 6 millones de toneladas de producción de cobre, que hemos puesto una meta que es súper ambiciosa y va en el sentido opuesto de esta baja de producción, pero que estamos tratando de hacer una invitación a pensar fuera de la caja para ver cómo lo hacemos. Hay 3 o 4 proyectos que nos van a aportar, pero hay muchos proyectos que se tienen que aprobar para mantener la producción”.

Por otro lado, la autoridad comentó sobre las medidas dispuestas por el Gobierno para impulsar la creación de empleos. Señaló que “en julio lanzamos el Modo Empleo, que en una primera fase se hacía cargo de 50 mil empleos rápidos a octubre. Hoy día tenemos más de 54 mil empleos ya otorgados, o sea, esa etapa ha funcionado”

“La segunda fase de este Modo Empleo era enganchar con los proyectos de vivienda, con los proyectos de obras públicas, que es lo que se va a lanzar la próxima semana. La segunda gran fase, habíamos dicho, son las 230 RCA que están aprobadas, que van a entrar en operación”, indicó.

Finalmente, mencionó que la tercera fase tiene relación con “los cambios estructurales que hemos venido haciendo a nivel macro, como el mercado de capitales, que entró ahora, la baja de impuestos, la invariabilidad tributaria, temas que se consultaron mucho en nuestra gira por el exterior”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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